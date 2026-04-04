RECENZE: Je libo veletrh rakví? Hybnerová pojala pohřeb jako vtipnou klauniádu
Originálně a nečekaně na to šla Vanda Hybnerová v novince Funerál, kterou nachystala v holešovické La Fabrice. Jak už název napovídá, Hybnerové původní kus vychází z námětu pohřebnictví.
Herečka v programu vzpomíná, že ji v mládí při pohřbu babičky zasáhla studenost a formálnost, s jakou pohřební služby k tak zásadnímu momentu v životě každé rodiny přistupují. Hybnerovou to prý motivovalo, aby pohřeb svého otce Borise před deseti lety pojala jako oslavu.
Téma v ní však dále rezonovalo, a proto se rozhodla jej zpracovat i veřejně. Diváky zve na představení fiktivní pohřebnické firmy FórFunerál, která dokáže i z tak smutného momentu udělat pořádný byznys.
S Hybnerovou se na jevišti La Fabriky sešli Martin Donutil, Marek Zelinka a Michal Kern. Zdánlivě nezvyklá sestava k sobě skvěle ladí, takže diváci si mohou užívat kaskádu černočerných fórů a fórků, které se všechny točí okolo pohřebního tématu.
Funerál
La Fabrika
premiéra 24. března 2026
režie: Vanda Hybnerová
hrají: Vanda Hybnerová, Martin Donutil, Marek Zelinka, Michal Kern
Vrcholem večera je patrně rakevní veletrh, kde se herci mění v modely a modelky a jeviště v módní molo, aby divákům nabídli nejnovější výstřelky ve světě pohřebnického odvětví. V paměti zůstanou hlavně čísla utahující si ze zásadních momentů filmů Hříšný tanec a Titanic.
Hybnerová je zde ve svém klaunském živlu, přirozeném prostředí. Stejně tak tento žánr skvěle sedí i tvárnému Kernovi, kterému kolikrát stačí jen změna grimasy a má publikum v hrsti. Zelinka kusu pomáhá svou choreografií a pohybovým talentem a celkově novinka skvěle sedla i Donutilovi v úloze cynického šéfa firmy.
I když ne všechny vtipy mají takovou kadenci jako zmíněný veletrh, povedlo se Hybnerové zábavné, přímočaré a originální představení, které hravě zvládnou i ti, kterým pohřební a černý humor není úplně vlastní.
Tipy z televizního programu
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
