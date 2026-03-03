To by se nebožtíkovi líbilo. Hybnerová zpracovala téma tryzny jako oslavu života

„Potřeba a touha vyrovnat se s tímto tématem se zrodila už v osmnácti letech, kdy mi umřela babička a já absolvovala svůj první pohřeb. Celý rituál loučení mi tehdy připadal neosobní, nedůstojný, studený. Ze strany personálu pohřební služby bez empatie a piety,“ uvedla Vanda Hybnerová.
Herečku na prknech Slévárny La Putyky doplní trojice pohřebních průvodců a podání Michala Kerna, Kryštofa Krhovjáka a Martina Donutila. Při své herecké symbióze hledají společně hranice humoru tam, kde by ho divák možná nečekal. Zavedou ho na nečekaně hravou cestu tématem, v němž se slzy smutku mohou proměnit ve smích a vzpomínky plné života.
Hybnerové autorský počin vychází z osobní ztráty a posledního rozloučením s jejím otcem – známým mimem a hercem Borisem Hybnerem. Se svými hereckými kolegy tak nabízí katarzní zážitek, který zve diváky k otevřenému dialogu o smrti bez patosu, zato s notnou dávkou empatie a lehkosti.
„Když mi před deseti lety umřel táta, rozhodla jsem se uspořádat mu pohřeb, který byl oslavou jeho života – toho, co měl rád, jak žil, co bylo pro něj podstatné. A od té doby mám myšlenku vyslovit se k tomu i na jevišti,“ dodala herečka a autorka.
Divadlo La Fabrika uvede inscenaci Funerál poprvé v premiérách 24. a 25. března, v prvních reprízách pak od 26. dubna. Více informací naleznete na webových stránkách La Fabrika.
