To by se nebožtíkovi líbilo. Hybnerová zpracovala téma tryzny jako oslavu života

Autor:
  10:24
Jak proměnit studenou tryznu v zábavou nadupanou oslavu života? Herečka Vanda Hybnerová v autorské inscenaci Funerál, protkané černým humorem a poetickou nadsázkou, obrací pohled na smuteční událost v rituál plný smíchu, přijetí a groteskních divadelních etud. Její osobní výpověď dává divákům možnost nahlédnout na pohřeb jako na přirozenou součást života. Premiéra představení se uskuteční na konci března v pražském divadle La Fabrika.
Vanda Hybnerová v autorské inscenaci Funerál.

Vanda Hybnerová v autorské inscenaci Funerál. | foto: Funerál

Michal Kern se narodil ve Valticích a vyrůstal v Podivíně. Za svou první...
Vanda Hybnerová
Kryštof Krhovják (Praha, 17. listopadu 2018)
Martin Donutil v seriálu Záhadné případy (2024)
11 fotografií

„Potřeba a touha vyrovnat se s tímto tématem se zrodila už v osmnácti letech, kdy mi umřela babička a já absolvovala svůj první pohřeb. Celý rituál loučení mi tehdy připadal neosobní, nedůstojný, studený. Ze strany personálu pohřební služby bez empatie a piety,“ uvedla Vanda Hybnerová.

Herečku na prknech Slévárny La Putyky doplní trojice pohřebních průvodců a podání Michala Kerna, Kryštofa Krhovjáka a Martina Donutila. Při své herecké symbióze hledají společně hranice humoru tam, kde by ho divák možná nečekal. Zavedou ho na nečekaně hravou cestu tématem, v němž se slzy smutku mohou proměnit ve smích a vzpomínky plné života.

Ploština ve zlínském divadle neukazuje jen historii, promlouvá i k dnešku

Hybnerové autorský počin vychází z osobní ztráty a posledního rozloučením s jejím otcem – známým mimem a hercem Borisem Hybnerem. Se svými hereckými kolegy tak nabízí katarzní zážitek, který zve diváky k otevřenému dialogu o smrti bez patosu, zato s notnou dávkou empatie a lehkosti.

„Když mi před deseti lety umřel táta, rozhodla jsem se uspořádat mu pohřeb, který byl oslavou jeho života – toho, co měl rád, jak žil, co bylo pro něj podstatné. A od té doby mám myšlenku vyslovit se k tomu i na jevišti,“ dodala herečka a autorka.

Divadlo La Fabrika uvede inscenaci Funerál poprvé v premiérách 24. a 25. března, v prvních reprízách pak od 26. dubna. Více informací naleznete na webových stránkách La Fabrika.

Romanťárna, ale i depka, říká o své nové divadelní hře režisérka Daniela Špinar
Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova

Milan Peroutka (vlevo) a Jiří Valenta s manželkami

Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky...

Potvrzeno. Anděl Páně 3 vznikne, i s Jiřím Bartoškou v roli Pána Boha

Jiří Strach a Jiří Bartoška při natáčení pohádky Anděl Páně 2

Třetí díl pohádky Anděl Páně vznikne. Režisér Jiří Strach potvrdil v rozhovoru pro iDNES.cz, že film je už několik let roztočený a prozradil také, že se v něm objeví i nenahraditelný představitel...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

KVÍZ: Děti moje...to přece není žádný problém. Znáte dobře Takovou normální rodinku?

Ze seriálu Taková normální rodinka (Marie Rosůlková)

Na televizní obrazovky se vrátil „první československý sitcom“ Taková normální rodinka. Jiskrné dialogy plné bezprostředního humoru, vtipné situace, babička sepisující detektivky a samozřejmě malíř...

To by se nebožtíkovi líbilo. Hybnerová zpracovala téma tryzny jako oslavu života

Vanda Hybnerová v autorské inscenaci Funerál.

Jak proměnit studenou tryznu v zábavou nadupanou oslavu života? Herečka Vanda Hybnerová v autorské inscenaci Funerál, protkané černým humorem a poetickou nadsázkou, obrací pohled na smuteční událost...

3. března 2026  10:24

OBRAZEM: Koncert Jasona Derula v O2 areně bylo hudební i obrazové dobrodružství

Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha).

Americký zpěvák, tanečník, skladatel a choreograf Jason Derulo se po březnovém koncertu v roce 2024 vrátil do pražské O2 areny, aby – podle vlastních slov – českým fanouškům předvedl nejlepší show,...

3. března 2026  8:58

Elán uspořádá v Praze v červnu rozlučkový koncert, pak chce skončit

Zpěvák skupiny Elán Jožo Ráž na tiskové konferenci (Praha, 22. září 2025)

České vystoupení slovenské poprockové kapely Elán nazvaný Elán & kamarádi se uskuteční 9. června v pražské O2 areně. Kapela změnila místo a čas koncertu, který loni původně avizovala na 6. červen na...

2. března 2026  21:57

Prague Open Air 2026. Program, termíny, vstupenky a místa konání

Prague Open Air se vrací v roce 2026 do metropole. Organizátoři zveřejnili...

Prague Open Air už patří k tradičním hudebním akcím pražského léta. Série koncertů pod širým nebem každoročně nabízí vystoupení domácích i zahraničních interpretů.

2. března 2026  20:53

Pilarová málem zemřela při pádu letadla. Z rakoviny se uzdravila i díky léčitelům

Premium
Zpěvačka Eva Pilarová v zoologické zahradě pokřtila geparda Prince. (3. března...

Říkalo se jí Eva FitzPilarová, s odkazem na americkou královnu jazzu Ellu Fitzgeraldovou. Zpěvačka lidově přezdívaná Pilarka byla stálicí české popmusic od počátku 60. let až do konce svých dnů....

2. března 2026

Kdy bude Let It Roll 2026? Lineup, ceny vstupenek a praktické info

Další novinkou letošního ročníku je festivalová premiéra MODUS night, labelové...

Největší drum & bassový festival světa Let It Roll se i letos vrátí k jezeru Most. Každoročně láká desetitisíce fanoušků z Česka i zahraničí. Přinášíme přehled programu, vstupenek a dalších...

2. března 2026  18:38

Kryštof a filharmonie. Richard Krajčo oslaví padesátiny v O2 areně

Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu...

Zpěvák, skladatel a herec Richard Krajčo, frontman kapely Kryštof, oslaví 29. května 2027 koncertem v pražské O2 areně 50. narozeniny. Součástí narozeninového programu bude Filharmonie Hradec...

2. března 2026  15:29

RECENZE: Limonádové Nečekané léto, kde se nic nečekaného nestane

30 % Premium
Snímek z filmu Nečekané léto

Dobro prý hladí po duši, ale když se na člověka nahrne samé dobro a nic než dobro, může jej zavalit. To je případ filmové limonády Nečekané léto, trampské reklamy na prázdninovou idylu v českém...

2. března 2026

Zakázaná láska z lágru. Nová kniha popisuje vztah Mileny Jesenské k ženě

Kniha Milena a Margerete od spisovatelky Gwen Straussové

Byla múzou Franze Kafky, feministkou, odbojářkou, překladatelkou, novinářkou, spisovatelkou a ve světě patří k nejznámějším Češkám historie. V životě Mileny Jesenské ale existuje část, která měla být...

2. března 2026  11:04

Věřím intuici víc než rozumu. Po křtu desky mě čeká velké rozhodnutí, říká Pan Lynx

Michal Skořepa (1987) je hudebník, producent, tvůrce hudebních videoklipů a...

Michal Skořepa alias Pan Lynx mluví o krizi, která ho přivedla k jeho zvířecímu alter egu, o nové desce Odvrácená strana lesa i o propojení s producentem Alainem Johannesem. V rozhovoru vysvětluje,...

2. března 2026  9:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

2. března 2026  8:59

Na Brit Awards zazářila Olivia Deanová, vyhrála ve čtyřech kategoriích

Zpěvačka Olivia Deanová si z Brit Awards odnáší ocenění ze čtyř kategorií. (28....

Cenu Brit Award v kategorii album roku získala zpěvačka Olivia Deanová, a to za desku The Art of Loving. Zpěvačka v letošním ročníku Brit Awards uspěla celkem ve čtyřech kategoriích. Ocenění v...

1. března 2026  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.