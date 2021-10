Freudovo pozdní odpoledne. Na Zábradlí teskní po zapomenuté operetě

Jak je u Jařabovy tvorby obvyklé, kmenový režisér scény je i autorem předlohy. Novinka s názvem Freudovo pozdní odpoledne prý divákům nabídne pohled do vrcholných časů psychologovy práce, kdy formuloval své myšlenky ohledně vlivu traumat z dětství na pozdější psychické excesy.

„Ztvárňujeme jej na konci 19. století. Konkrétně se cituje rok 1896, kdy Freudovi umírá otec,“ upřesňuje herec Václav Vašák, který se objeví v ústřední roli zakladatele psychoanalýzy. „Scénář byl pevný od začátku, měnil se minimálně. Nějaké knihy o Freudovi a jeho učení jsem si přesto načetl pro svůj herecký pocit a lepší orientaci v době,“ popisuje svoje přípravy.

Novinka zaujme žánrem, po velice dlouhé době se totiž na prkna legendární pražské scény vrací hudební divadlo.

„Představení má podtitul psychoanalytická opereta, diváci se tedy dočkají i operetních výstupů. Opereta a prostředí vídeňských šantánů má za cíl trochu odlehčit závažnější tóny představení,“ vysvětluje Vašák. Písně pro novinku napsal Jakub Kudláč. „Konkrétně já nezpívám, ale mám tam jeden mikrovýstup, který vlastně do operetního žánru spadá. O zpěvu bych ale nemluvil,“ dodává se smíchem.

Nostalgie po operetě

Ani sám Jařab se nebojí novinku do žánru operety zařadit. „A to ze dvou důvodů. Zaprvé je náš příběh umístěn do 90. let 19. století ve Vídni, k níž v té době právě opereta neodmyslitelně patřila. A zadruhé mám pocit, že jsme usilovali, v kontrastu s vážností tématu, o skutečně lehký, komický až frivolní tvar, opírající se o rozšafnou hudbu a téměř říkankové texty,“ vysvětluje režisér.

„Muzikálů je dnes spousta, ale opereta téměř vymizela. Nostalgie po ní je dalším z rozměrů naší nové inscenace,“ dodává.

Freudovo pozdní odpoledne má v Divadle Na zábradlí premiéru v pátek a sobotu. Vedle Vašákova Freuda se diváci mohou těšit na Janu Plodkovou v úloze jeho ženy Marty a Kateřinu Císařovou jako psychoanalytikovu sestru. Dále zde hrají Jiří Černý, Anežka Kubátová v alternaci s Annou Fialovou, Miloslav König či Vasil Fridrich.