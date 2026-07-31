Zemřel František Laurin, bývalý šéf Divadla na Vinohradech a otec Sabiny Laurinové

František Laurin se narodil 12. listopadu 1934 v Praze. Po maturitě začal studovat na ČVUT v Praze, odkud přestoupil na DAMU. Zde v roce 1959 dokončil studia činoherní režie.
Rok před absolvovaní DAMU působil až do roku 1981 v angažmá Realistického divadla Zdeňka Nejedlého jako režisér. V letech 1981 až 1987 pak byl režisérem činohry Národního divadla v Praze.
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Nechtěla jsem, aby mě režíroval táta. Dnes je mi to líto, říká Laurinová
V lednu 1988 se stal ředitelem Divadla na Vinohradech a v této funkci vydržel až do května 1990, kdy jej vystřídala herečka Jiřina Jirásková. Od roku 1991 byl uměleckým vedoucím souboru Východočeského divadla v Pardubicích.
Kromě divadelní režie se František Laurin věnoval také práci pro televizi. Natočil několik televizních filmů, mimo jiné adaptaci románu Oliver Twist, historickou komedii Madame Sans-Géne, drama Dějiny jednoho dne, v němž hlavní roli ztvárnila jeho dcera Sabina Laurinová, a mnoho dalších.
Vedle dcery se herectví věnuje taktéž Laurinova vnučka Valentýna Vojtková, která dokončuje studium na DAMU a už působí v pražském Divadle MA.