RECENZE: Je skvělé, že Frankensteinovo monstrum mluví. Pokud tedy nemluví tolik

Tomáš Šťástka
  13:40
Znovu rozmluvit ono slavné monstrum se na naší první scéně rozhodli tvůrci novinky Frankenstein v čele s režisérkou Petrou Tejnorovou a dramaturgyní Ninou Jacques. Bohužel umělý člověk v podání Petra Vančury povídá v pražském Stavovském divadle až moc.
Fotografie z představení Frankenstein na motivy knižního díla Mary W. Shelley,...

Fotografie z představení Frankenstein na motivy knižního díla Mary W. Shelley, které uvádí Stavovské divadlo. | foto: Petr Neubert

Toho roku léto vůbec nepřišlo. Věta, která symbolizuje vznik jednoho ze základních kamenů žánru hororu, zazní i přímo v inscenaci, která z něj vychází. Pražské Národní divadlo totiž v listopadu uvedlo v premiéře novinku Frankenstein, divadelní adaptaci slavného románu Mary Shelleyové. Tedy románu, jehož ústřední zápletku a hlavní postavy zná každý i přesto, že jej patrně jen málokdo četl.

Novinka uváděná ve Stavovském divadle v režii Petry Tejnorové souzní s aktuálním hitem Netflixu. Svého vysněného Frankensteina totiž pro streamovací platformu natočil vizuální mág Guillermo del Toro. A ač mají samozřejmě už z principu formy obě verze mnoho odlišného, spojuje je zásadní věc. Tejnorová i del Toro se rozhodli vrátit k původnímu románu a představit Frankensteinovo monstrum, symbol lidské zpupnosti, nikoli jako neotesanou zrůdu s hřebíky v krku, vydávající neartikulované skřeky. Jejich netvor stejně jako ten Shelleyové mluví, čímž je náhle mnohem bližší člověku a v důsledku i mnohem děsivější.

RECENZE: Až oči přecházejí. Frankenstein je úžasné vizuální dílo. Naštěstí nejen to

Ve Stavovském divadle si vystačili jen se třemi herci, což je pro jeviště této velikosti neobvyklé. Své si zde ale odehraje nádherná scéna Antonína Šilara, které vévodí obrovský ledovec. Stejně jako del Toro, i Tejnorová ctí předlohu a nechává šíleného vědce Victora Frankensteina putovat na daleký sever, kde se mezi znovu zamrzajícími krami setkává s lodním kapitánem Waltonem. Jeho, stejně jako další vedlejší role, skvěle ztvárňuje Tereza Jarčevská. V úloze Victora Frankensteina se představila hostující Tereza Hof; vzhledově výrazná a projevem charizmatická herečka v titulní úloze zaujala.

Oběma zmíněným představitelkám vložila režisérka Tejnorová do rukou svou oblíbenou pomůcku, tedy kameru. Frankenstein ve Stavovském divadle naplno využívá postupu live-cinema, kdy herečky s kamerou před obličejem střídavě mizí v zákulisí a diváci mohou souběžný přenos sledovat v pozadí scény či promítnutý přímo na ledovec. V dnešní době často nadužívaný postup k Frankensteinovi sedí, pomáhá dodat velkoryse pojaté inscenaci niterní, intimní pocit. Je to třeba, protože většina románu je vlastně retrospektivní vyprávění hlavních hrdinů. Ovšem zatímco to Frankensteinovo nabízí působivé momenty, následné vyprávění samotného monstra nikoli.

Hranice mezi lidskou a umělou inteligencí mizí. Frankenstein je aktuální, zní z jeviště

Třetím na scéně je Petr Vančura, zkušený herec, který je právě ve formě storytellingu (tedy přístupu, kdy herec vypráví publiku) zběhlý. V případě novinky Stavovského divadla je ale chvíle, kdy on jako netvor popisuje svůj příběh, nejslabší částí večera. Tejnorová Vančurovi nijak nepomáhá a nechává jej pouze mluvit a mluvit.

Frankenstein

70 %

Národní divadlo (Stavovské divadlo)

premiéra 13. listopadu 2025

režie: Petra Tejnorová

hrají: Tereza Hof, Tereza Jarčevská, Petr Vančura

Kouzlo náhle opadá, náboj se ztrácí, nezávisle na hercově snaze. Je to přitom právě výpověď monstra, která činí z Frankensteina nadčasovou látku pojednávající o odpovědnosti stvořitele za vlastní dílo. I filmař del Toro vytvořil z této části nejlepší moment svého díla. Nedostatečnému vyznění na jevišti přispívá i Vančurovo opakované zcizování.

I přes tuto slabou ústřední část však Tejnorové zpracování Frankensteina v celku zaujme – scénou, využitím kamery a výkony obou hereček.

