Činoherní inscenace Frankenstein ožije na jednom z jevišť naší první scény a spolu se světoznámým příběhem Frankensteina zde divákům odvypráví i příběh autorky Mary W. Shelley.
Na prknech Stavovského divadla se objeví herecká trojice Tereza Hof, Tereza Jarčevská a Petr Vančura. Jedná se tedy o velmi komorní představení, což je pro Národní divadlo a inscenace zde uvedené nezvyklé.
Podle Terezy Hof a Terezy Jarčevské je inscenace a příprava na ni vzácným setkáním, protože zkoušely pod vedením Petry Tejnorové. Režisérka je totiž podle obou hereček velmi inspirativní. „Já bych řekla, že Petra Tejnorová vám vstoupí do života a změní ho. Pro mě zásadní setkání,“ řekla Tereza Hof.
Role herců se prý definovaly až během zkoušení a všichni se – včetně technických prostředků – stanou vypravěči Shelleyina příběhu.
Celý příběh bude dost ovlivněn dobou, kdy román vznikal. Klima tehdejší doby ovlivňovala extrémní zima a velká část světa se stala téměř polární pustinou. To vše kvůli výbuchu sopky v Indonésii.
Adaptace režisérky Petry Tejnorové se pokouší naslouchat perspektivě samotného monstra, což ostatní dosud uvedené adaptace spíše přehlížely a dávaly spíše prostor samotnému tvůrci monstra než monstru samotnému.
Dalším zajímavých bodem v této inscenaci je, že monstrum bude mluvit. Ani to není v ostatních adaptacích moc obvyklé, byť v původním románu monstrum mluví. Ač umělo nádherně mluvit, vybrala si kultura 19. a 20. století cestu skřeků, nebo mlčení, jak uvádí tvůrci inscenace.
Pro režisérku Petru Tejnorovou je monstrum vytvořené spisovatelkou nejen ikonou, ale i subjektem, který touží, cítí, přemýšlí o sobě i světě.
Podle režisérky je téma „zpochybňování jistoty pojmu člověk“ v této době velmi přítomno. Shelley v tomto intuitivně předběhla dobu a vnímala, že stvořením nového života není jen otázkou vědy, ale i etiky či péče.
„Hranice mezi živým a neživým, přírodním a umělým, lidským a uměle inteligentním bytím se rozplývá, ten text rezonuje naplno,“ vysvětlila režisérka Tejnorová. Po premiérách ve čtvrtek a v pátek bude nové nastudování Frankensteina na prknech Stavovského divadla k vidění 25. a 26. listopadu.