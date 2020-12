RECENZE: Švankmajerovo řemeslo zvládli dobře, co ale chtěli snímkem sdělit?

Frame raté 18. Patrně slovní hříčku do názvu svého experimentálního snímku ukryl soubor Wariot Ideal. Anglický výraz frame rate lze jednoduše přeložit jako snímkovou frekvenci. Dlouhé é zároveň, možná, odkazuje k francouzskému slovu promarněný, zmeškaný, vynechaný. Zda by však nějaký chybějící záběr pomohl objasnit, co chtěl soubor okolo mima Vojty Švejdy sdělit, lze jen pochybovat.

Wariot Ideal svůj půlhodinový film natočili místo původně chystané divadelní novinky pro pražský prostor Alfred ve dvoře. Experimentátoři, kteří ve svých dílech pracují s pohybem, zvukem a světlem v těch nejneobvyklejších podobách, diváky obvykle nešetří.

Frame raté 18 Wariot Ideal premiéra 12. prosince 2020 tvůrci: Vojta Švejda, Jan Kalivoda, Jan Dörner, Lukáš Kalivoda, Šimon Janíček, Milena Dörnerová Hodnocení­: 45 %

Stejně je tomu i ve snímku: pojídání papíru, pobíhání po lese, bubnování plyšovými veverkami, odkazy na tvorbu Luise Buňuela i Jana Švankmajera.

Právě ikonický rukopis toho druhého se stal souboru velkou inspirací. Nutno přiznat, že si Wariot Ideal jeho řemeslo osvojili dobře, švankmajerovské záběry u stolu či s jídlem patří k nejpůsobivějším a technicky nejlépe zvládnutým momentům.

To naopak neplatí ohledně záběrů na linky zpracovávající maso či odstřelované domy, zde zavání Frame raté 18 klišé a okatou snahou diváka znejistit. To se souboru ostatně daří tak jako tak, divák může po zhlédnutí půlhodinové stopáže jen hádat, co se tím vším vlastně tvůrci snažili sdělit. Zvláštní snímek je k vidění na YouTube: