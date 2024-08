Vystoupili ze stínu otce i rodiny Homolků. Bratři Formanové slaví šedesátiny

Doma jsou nejznámější jejich divadelní loď Tajemství, k níž v roce 2017 přibyl festival divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby pod názvem Arena, který bratři od té doby pravidelně pořádají. Také jsou francouzskými rytíři.

Synové slavného otce dokázali svou tvorbou vystoupit z jeho stínu. Většinu dětství prožili bez jeho přímého dohledu, když Miloš Forman po roce 1968 zůstal v USA. „Kluky jsem s sebou do Ameriky vzít nemohl, a kvůli tomu, co jsem sám zažil, bych je nikdy o mámu nepřipravil,“ vzpomínal režisér, který syny viděl jako prvňáky – a poté až v roce 1976 při oscarovém ceremoniálu, kde triumfoval Přelet nad kukaččím hnízdem. „Pamatujeme si hlavně bazény v hotelích, herny, skejtování, velká auta a horko,“ vyprávěl Petr Forman.

Synové slavného otce dokázali svou tvorbou vystoupit z jeho stínu. Většinu dětství prožili bez jeho přímého dohledu, když Miloš Forman po roce 1968 zůstal v USA. „Kluky jsem s sebou do Ameriky vzít nemohl a kvůli tomu, co jsem sám zažil, bych je nikdy o mámu ani nepřipravil,“ vzpomínal režisér, který syny viděl jako prvňáky - a potom až v roce 1976 při oscarovém ceremoniálu, kde triumfoval Přelet nad kukaččím hnízdem. „Pamatujeme si hlavně bazény v hotelích a herny a skejtování a velký auta a horko,“ vyprávěl Petr Forman.

Mladší z dvojčat, který i díky otcově „materiálnímu přispění“ patřil k průkopníkům skateboardingu v Československu, vystudoval loutkoherectví na DAMU, jeho bratr filmovou a televizní grafiku na UMPRUM. Od 80. let vystupovali na divadelních poutích na Střeleckém ostrově, posléze přišli s autorskými inscenacemi a nakonec založili vlastní divadlo. „Toulat se Evropou je krásné, ale někdy je voda v umyvadle zamrzlá, při stavbě prší a kamion se porouchá,“ popsali možné strasti úspěšné scény.

Bratři, kteří se spolu objevili jako malí na plátně ve filmech o rodině Homolkových (1969 až 1972), se nejen důrazem na netradiční prostředí, ale i svým stylem práce a poetikou výrazně vymykají z českého divadelního prostředí. Takto připravili například představení Obludárium: „Je to takový koncentrát inspirovaný světem pokleslých cirkusových varietních a kabaretních show plných oblud. Od toho je Obludárium,“ přiblížil populární inscenaci Matěj.

Formanovi však dokázali uspět i na tradiční scéně. V roce 2007 připravili spolu se svým otcem jazzovou operu Dobře placená procházka pro jeviště pražského Národního divadla – Petr jako spolurežisér, Matěj jako autor dekorací. Úspěšná inscenace díla Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, která uchvátila diváky divadla Semafor již v roce 1965, se dočkala televizního záznamu a stala se tak vlastně posledním tvůrčím počinem Miloše Formana.

Na filmovém plátně se Petr v průběhu času objevoval častěji – hrál jednu z hlavních rolí ve snímku Jana Hřebejka Horem pádem, dále ve filmu Vojtěch, řečený sirotek režiséra Zdeňky Tycové, a ztvárnil titulní postavu ve snímku Jana Svěráka Akumulátor I.

„Brácha Petr říká, že svůj vrchol filmové slávy jsme si užili, když nám bylo kolem šesti až osmi let v trilogii o rodině Homolků, a od té doby že už to jen chabě doháníme. U něj mi to úplně nesedí, protože natočil od té doby nemálo pěkných rolí v dobrých a skvělých filmech. Ale u mě to úplně sedí. Od té doby jsem opravdu ve filmu už nic tak nepřehlédnutelného nedokázal,“ prohlásil Matěj Forman. On sám ilustruje knihy a věnuje se scénografii, je také pořadatelem výtvarně zaměřených workshopů.

Umělecké nadání se v rodině Formanových dědí i v další generaci. Petrova šestadvacetiletá dcera Antonie na sebe výrazně upozornila v televizních filmech Dukla 61 a Balada o pilotovi a za svůj debut na filmovém plátně v roli Milady ve filmu Okupace získala nejprestižnější domácí cenu Český lev za rok 2021.

Mezi poslední aktivity bratří Formanů patří venkovní festival divadla, nového cirkusu, hudby a výtvarného umění pořádaný v Praze pod názvem Arena, který pořádají na pražské náplavce. A od letošního června mají oba bratři hvězdy na Chodníku slávy dětských hereckých hvězd na Zlínském filmovém festivalu, kde kromě nich připomínají například Tomáše Holého, Vladimíra Dlouhého, Terezu Brodskou, Mahulenu Bočanovou a Jiřinu Bohdalovou.

V roce 2022 se bratři Formanovi stali rytíři francouzského Řádu za umění a literaturu, který za významné zásluhy uděluje tamní ministr kultury. Už v 90. letech začali spolupracovat se slavným francouzským divadlem Voliérou Dromesco a vznikl mezinárodní projekt Bouda (La Baraque). V roce 2011 postavili šapito na Champs-Élysées v Paříži, kde hráli své představení Obludárium.