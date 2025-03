Proč bral Miloš Forman neherce? Poslechněte si, jak začala kariéra slavného režiséra

Skrze filmovou tvorbu Miloše Formana se vydáváme na cestu časem – od jeho raných československých snímků, které formovaly novou vlnu českého filmu, až po vrcholnou oscarovou kariéru v Hollywoodu, kde vytvořil ikonická díla jako Přelet nad kukaččím hnízdem či Amadeus. Podcast nejen mapuje jeho filmografii, ale zasazuje ji do kontextu politických změn a dobových společenských souvislostí, které jeho tvorbu zásadně ovlivnily.

První díl poslechové série Drž se toho snu tedy přiblíží Formanovy začátky. Zaměří se na to, jak tehdejší kinematografie ovlivnila jeho tvorbu a jaké výzvy musel na počátku své dráhy překonat. Podcast se také věnuje vzniku jeho prvních významných filmů, Konkurs a Černý Petr, jejich kontextu, natáčení a dopadu na československý film.

Vracíme se tak do doby, kdy se začal formovat talent jednoho z nejvýznamnějších československých režisérů. Jaké události ovlivnily jeho jedinečný filmový styl? Jak se rodila jeho vášeň pro autentické vyprávění a proč si místo profesionálních herců vybíral neherce? Právě díky tomuto přístupu dokázal zachytit opravdovost běžného života a vytvořit filmy, které působí přirozeně a nadčasově.

Nadčasový Černý Petr

Jeho první filmařské pokusy vedly k natočení krátkého filmu Kdyby ty muziky nebyly (1963), který se stal součástí povídkového snímku Konkurs. Tento film nejenže přinesl autentický pohled na zákulisí talentových konkurzů, ale také ukázal Formanovu schopnost vnímat absurditu každodenních situací s humorem a ironií. První celovečerní snímek Černý Petr (1964) pak odstartoval jeho úspěšnou kariéru. Sleduje nesmělého mladíka, který se snaží pochopit svět dospělých, a dodnes patří mezi nejvýraznější české filmy 60. let. Přirozený humor, civilní herectví a nenásilná kritika doby z něj dělají nadčasové dílo, které i po desítkách let působí aktuálně a živě.

V podcastu se podíváme na zákulisí vzniku těchto filmů i na to, jak ovlivnily československou kinematografii. Jaké překážky musel Forman na začátku kariéry překonat a proč jeho inovativní přístup k filmu položil základy jeho pozdějšího mezinárodního úspěchu? Díky zvukovým ukázkám se posluchači přenesou do doby 60. let a uslyší autentické momenty z Formanových filmů i archivních nahrávek, které oživují atmosféru jeho raných let. Seriál je tak nejen poutavým vhledem do počátků kariéry legendárního režiséra, ale i pozvánkou k objevování jeho nadčasového díla.