Dvě ženy uvázly v tichu zasněženého srubu, prolomit mlčení pálí jako čert

Název hry se shoduje s označením nejsevernější části pevninské Evropy patřící Norsku. Právě sem Samec zasadil děj svého kusu. Do zapadaného srubu uprostřed mrazivých končin přijíždí jedna žena navštívit druhou, aby jí předala určitou zprávu. Vlivem výpadku elektřiny a hustého sněžení zde však obě zůstanou uvězněny.

„Ženy mají mezi sebou tolik nevysloveného, že každý pokus o prolomení mlčení pálí jako čert,“ láká divadlo. Samec prý novinku psal přímo pro herečku Anitu Krausovou, která je se zdejší scénou spjatá.

„Nevím, co přesně znamená, když někdo někomu píše text na tělo, každopádně je to velká čest, na kterou se však snažím nemyslet. Přistupuji k postavě Unn jako ke každé svojí hrdince, s respektem a touhou ji poznat,“ reaguje Krausová a dodává, že Finnmark je pro ni úkol, před jakým ještě nestála.

Unn je podle herečky úplně normální holka, která se dostala na hranu a balancuje. „Ne proto, že by chtěla, ne proto, že by ji to bavilo, ale protože zkrátka nemá jinou možnost. Jasně má v tom prsty ona sama, ale není jediná,“ naznačuje herečka a dodává, že ani v zásadních chvílích její hrdinka neztrácí smysl pro humor a schopnost mít někoho ráda. Protihráčkou jí bude Zuzana Stavná.

Kostýmy a scénu usazenou podle slov tvůrců „na vídrholci, kde užitečným nástrojem je sekyra a nutností udržet oheň“, má na starosti Jana Preková, která se taktéž podílí na režii. „Na scéně nebude zapadaný srub na severu Norska, ale najdete tam všechno ostatní,“ komentuje výtvarnou stránku Krausová.

„Chtěla bych, aby to byla trochu detektivka, trochu thriller, a taky trochu legrace,“ dodává k Finnmarku herečka známá ze seriálů Pustina či Bez vědomí.

Dramatik Matěj Samec vede divadelní sekci Meetfactory přes šest let, zdejší produkci směřuje k apolitickým tématům, ke každodenním osobním dramatům.

„Myslíme si, že právě na jejich řešení závisí budoucnost onoho velkého a politického,“ uvádí autor ke zvolené dramaturgii. „Zůstáváme osobní, tišší, neapelativní, soustředění. Neboť chceme zaslechnout hluk, který není slyšet na ulici, zůstává však skryt uvnitř každého z nás,“ dodává poeticky.

Po čtvrteční premiéře bude možné na Finnmark vyrazit v příštím roce 9. a 28. ledna.