Umělkyně připodobnily Rusko k Islámskému státu. Odpykají si šest let

Čtyřiačtyřicetiletou dramatičku Světlanu Petrijčukovou a o opět let mladší režisérku Jevgeniji Berkovičovou poslal ruský vojenský soud letos v červenci na šest let do trestanecké kolonie s běžným režimem. Obě umělkyně navíc více než rok strávily ve vyšetřovací vazbě.

To vše proto, že napsaly a zinscenovaly hru Finist, jasný sokol pojednávající o ženách, které odešly do Sýrie jako manželky islámských bojovníků. Hra přitom nedávno hned dvakrát získala prestižní ruskou národní cenu Zlatá maska na stejnojmenném festivalu. Anonym ji ovšem následně nahlásil policii a rozjel tak více než rok trvající proces. Svou roli patrně hrála skutečnost, že obě ženy odsoudily ruskou vojenskou agresi na Ukrajině.

Kde se přesně v textu skrývá ono „schvalování terorismu“ se nyní mohou přesvědčit i čeští diváci. Pražské Divadlo X10 totiž ve středu večer uvede její scénické čtení v Knihovně Václava Havla. Na jevišti se představí herci Lucie Roznětínská, Antonie Rašilovová a Vojtěch Hrabák. Režie se chopil umělecký šéf Divadla X10 Ondřej Štefaňák.

„Naše Divadlo X10 dlouhodobě podporuje disent v totalitních zemích. Když nás Knihovna Václava Havla oslovila ke spolupráci na dalším projektu, právě na scénickém čtení Finista, jasného sokola, neváhali jsme. Co se jim stalo je krajně nepřípustné a my jsme chtěli alespoň tímto gestem vyjádřit oběma statečným ženám upřímnou podporu,“ popsal režisér pro iDNES.cz.

„Text sice vychází z reálných dokumentů, působí ovšem také velmi obrazově a otevírá další aktuální témata. Hra je aluzí na pohádku o Finistovi, statečném muži, jež zdolává příkoří, aby mohl být s půvabnou Marjuškou. Autorka pohádku cynicky obrací. Ocitáme se ve světě, kde se naivní Marjušky snaží dostat za ideálem mužství kdesi na válce zničeném Blízkém východě,“ popisuje Štefaňák samotnou hru z roku 2020 i její název.

„Zaujal mě ten konkrétní obraz žen Marjušek, které v totalitním Rusku nemohou najít žádné pořádné muže, a tak naletí lžím anonymních ‚hrdinů‘ a utíkají za nimi kamsi do lepšího světa,“ popisuje. „Hra tak perfektně pracuje s naivitou a rozčarováním a člověk až fyzicky cítí určitou bezmoc. Myslím si, že hra velmi ostře kritizuje oba póly, mezi nimiž se Marjušky rozhodují. Hraje se pak o nich, o ženách, které často ve výsledku nemají na výběr. Zároveň mě dost na textu přitahuje právě tato sociální a nevybíravá jízlivost k dalším současným fenoménům, jako je například šovinismus,“ pokračuje umělecký šéf oceňovaného pražského divadla.

„Kultura má být otevřená a žádná jiná. Velmi si cením toho, že se obě ženy postavily režimu, zaslouží si náš velký respekt. Často se zamýšlím nad tím, co v podobných případech můžeme dělat, jak můžeme těmto ženám, ale i jiným nespravedlivě odsouzeným pomoci. A tím nejmenším, co můžeme udělat, je nemlčet, vyjádřit podporu a demonstrovat naši solidaritu. A právě to chceme naším čtením vyjádřit,“ zdůrazňuje Štefaňák dále.

Podle režiséra hra nepřímo staví Rusko na podobnou úroveň s Islámským státem: „Netroufám si mluvit za ideology Kremlu, ale myslím, že hra jim může vadit právě proto. Dává na stejnou úroveň tyto dva, podle mého názoru oba teroristické, státy. Tím text umocňuje bezradnost hlavních hrdinek, že v zemi za devatero horami bude lépe. Ale hra rozhodně neoslavuje ani jednu z těchto zemí, naopak se na obě dívá s vyčítavým šklebem. Ruské ženy zbídačené tamní každodenností jsou přes sociální aplikace nahlodány někým, kdo se vydává za ideál mužství. Tomu ženy uvěří, mizí z Ruska a ocitají se v další bezvýchodné situaci kdesi v poušti. Hra vyznívá krutě, ale podle mě taková je pociťovaná realita.“

Zda se scénické čtení po středečním večeru v Knihovně Václava Havla dočká i nějakého dalšího uvedení či případně dokonce i inscenace, zatím Štefaňák slíbit nechce. „To nemohu v současné době říct. Každopádně bych byl rád, kdyby se na obě uvězněné ženy nezapomnělo,“ dodává umělecký šéf Divadla X10.

Scéna sídlící v působivém suterénu někdejšího Domu uměleckého průmyslu chystá do konce roku dvě premiéry. První s názvem „Člověk se objevuje v holocénu“ od mladého tvůrčího kolektivu Jana Vaverková, Justina Grecová a Jan Doležel a dále „Bytost“ v režii Kamily Polívkové.

„Já osobně mimo jiné připravuji svéráznou adaptaci Pasoliniho prvotiny v naší transkripci jako Fakani do A Studia Rubín s premiérou na začátku února. Je to o mladých sígrech, zlodějích, vrazích, kteří jsou ovšem krutým odrazem naší vlastní společnosti,“ láká režisér na další tvorbu.

„Zároveň Divadlo X10 připravuje velký inscenační dyptich ‚120 volů‘ s lipským Schaubühne Lindenfels, který bude mít premiéru na konci sezony. Práce je hodně, jsem za to velmi rád, ale nesmíme zapomínat, že kultura nebo svoboda nemusí být samozřejmostí a je třeba se za ně permanentně stavět,“ uzavírá tvůrce.