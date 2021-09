Z ulit do ulic! volá festival Next Wave. Nabídne estrádu i rozbor sebevraždy

Letošní, 28. ročník s podtitulem „Z ulit do ulic!“ potrvá v Praze až do neděle 3. října, od 8. do 10. října se přesune do Brna. Nabídne deset divadelních premiér. Mezi nimi i novinku Kvílení, kterou v pražském Divadle X10 a brněnském BuranTeatru chystá mezinárodní soubor Teatr Novogo Fronta.

Jejich „divadlo na pomezí performance a mysteria o svobodě projevu“ inspirovalo stejnojmenné dílo Allena Ginsberga. Věčné téma svobody projevu zde tvůrci navlékají na aktuální situaci v Bělorusku, Rusku i dalších zemích.



Pouze pro diváky od osmnácti let je určena specifická performance „Večer, chvíle předtím, než jsem spáchal sebevraždu“, ve které slovenský umělec Tomáš Procházka otevřeně hovoří nejen o depresi. Hraje se v soukromém bytě v pražské Oldřichově ulici. V Brně pak specifický kus uvedou v Alfa pasáži.

Festival opět přiveze inscenaci Prešovského národního divadla. Oceňovaná slovenská režisérka Júlia Rázusová v Kramerová vs. Kramer (Amor Fati) nahlíží na nové modely rodičovství a partnerství skrze ikonický příběh ze 70. let minulého století.



„Ve dvou dramaturgických linkách představíme umění, které vyšlo na veřejná místa. Tedy na náměstí, nábřeží, schodiště, zastávky, do parků, kopců, kašen a řek. Hlavními tématy festivalových projektů jsou politická zvůle, ekologická úzkost, sociální nejistoty a deprese, což možná zní nevábně, věřím ale, že diváky tato díla přimějí k zamyšlení a mnohdy – možná nečekaně – i pobaví,“ říká o letošním festivalu jeho umělecká kurátorka Lenka Dombrovská.

Tradičním středobodem festivalu je sobotní Udílení Poct za alternativní umění; letos jej hostí pražské Divadlo Komedie. Režie večera, během kterého bude předáno šest různých cen, se ujme loňský držitel Jakub Čermák.

Pojme ji prý v duchu estrády. „Všichni alternativní umělci tyto ohavné řetězce scének a studu z celé hloubky duše a srdce nenávidí. A zároveň je v hloubi duše a srdce milují,“ komentují tvůrci specifický večer. Další program festivalu na stránkách akce.