Chystá se první ročník festivalu improvizace. Ve Vzletu slaví první sezonu

Představení Holky, můžu poprosit? se Zdeňkem Piškulou, Anastázií Dobrodinskou a Klárou Lidinskou je na programu v úterý odpoledne a odehraje se trochu nezvykle v kavárně Vzletu. Režie se ujala Klára Vosecká, dramaturgyní je Magdalena Malinová. Následovat bude koncert americké zpěvačky Allison Wheeler s doprovodem pianisty Daniela Bulatkina a uvedení nového projekt klavíristy Tomáše Jochmanna — Tribute to Barry Harris.

Vernisáž výstavy tří jmenovaných umělců se uskuteční ve čtvrtek včetně výtvarné dílny Vlajky a prapory pro děti od tří let s konceptuální umělkyní Evou Jiřičkou.

Pátek a sobota bude patřit novému festivalu Volná jízda. Jeho iniciátorem je domovské Divadlo Vosto5, které si do Vršovic pozvalo kolegy z Husy na provázku i souborů 11:55, České národní improvizační divadlo a My kluci, co spolu chodíme.

V plánu kromě časů jednotlivých představení (celkem jich bude šest), není skoro nic. Žádné zkoušení ani naučené texty. Všechno vznikne přímo před zraky diváka. Na jevišti vystoupí třeba Jiří Havelka, Petr Prokop, Jan Hofman, Tereza Volánková nebo Petr Ťopek.

Novinky od Špinara i Havelky

Na další sezonu ve Vzletu připravují tři nové inscenace a dále pokračují v dramaturgické linii Území nikoho. „V ní se představí nastupující divadelníci se svými novými projekty nejrůznějších forem, vždy se však zabývající tématy, na která máme tendenci zapomínat,“ uvádí hlavní dramaturgyně Marta Ljubková.

V plánu je projekt inspirovaný knihou Slepé skvrny sociologa Daniela Prokopa, divadelní bojovka Nitro 669 nebo inscenace Příchozí, která otevírá téma lidí s postižením. V režii Daniely Špinar je v plánu premiéra inscenace Objal mě Bůh a nic, která vychází z nezveřejněných deníků Petra Lébla nebo nový operní projekt v režii Jiřího Havelky. Vzlet se také stane součástí říjnového světelného svátku Signal Festival.

„Chápeme kulturní vyžití jako neodmyslitelnou součást našich životů a přinášíme ho všem, kteří jsou otevření něčemu novému. Všem, kteří se přicházejí bavit a nebojí se ptát,“ říká ředitel Vzletu Petr Prokop.

Nový kulturní prostor Prahy se otevřel v roce 2021 v budově bývalého vršovického kina. Od té doby ve Vzletu uspořádali 332 kulturních akcí, které navštívilo 15 tisíc diváků.