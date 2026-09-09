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Festival Divadlo láká na provokativní Tkalce i oceňované kusy Zábradlí a Dejvic

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  7:23
Na Mezinárodní festival Divadlo letos přijede 26 souborů z Francie, Polska, Slovenska, Slovinska a České republiky. Program nabídne mezi 9. a 17. zářím téměř 40 představení, debat, workshopů a dalších akcí. Hlavními zahraničními lákadly jsou dva polské a dva francouzské soubory.

Varšavské divadlo Nowy Teatr přiveze monumentální inscenaci Elizabeth Costello, vycházející z díla nositele Nobelovy ceny J. M. Coetzeeho od proslulého polského režiséra Krzysztofa Warlikowského. Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego z Katovic pak přijede s provokativní inscenací Tkalci režisérky Maji Kleczewské, oceněnou Grand Prix na festivalu Božská komedie.

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego z Katovic přijede s provokativní inscenací Tkalci
Tomáš Havlínek a Lucie Trmíková v představení Tohle se stalo!
Varšavské divadlo Nowy Teatr přiveze monumentální inscenaci Elizabeth Costello
Ivan Trojan v dejvické inscenaci Krkavců
29 fotografií

„Inscenace Maji Kleczewské a Krzysztofa Warlikowského patří k nejžádanějším titulům na evropské festivalové scéně. Mám velkou radost, že můžeme tyto zcela mimořádné zážitky dopřát našemu publiku,“ říká na úvod ředitel festivalu Jan Burian. „Philippe Quesne a Samuel Achache nabídnou zase jiný, neotřelý a nesmírně zábavný pohled na současné francouzské divadelní umění,“ doplňuje.

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Vůbec poprvé se českým divákům představí významný francouzský režisér Samuel Achache s posmutněle humornou, divadelně-hudební inscenací Bez fanfár pařížského Théâtre des Bouffes du Nord. Naopak po dvanácti letech se letos do Plzně vrátí jeden z největších výtvarných mágů současného světového divadla, režisér Philippe Quesne, se svojí novou inscenací Johnův paradox z pařížského Vivarium Studio.

Český program nabídne žánrově bohatý výběr z výjimečných inscenací, které vznikly za uplynulou sezonu na divadelních scénách v Brně, Liberci, Ostravě, Plzni, Poniklé, Praze a Uherském Hradišti.

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Z Prahy se představí Divadelní spolek JEDL s inscenací Tohle se stalo! (režie: Jan Nebeský) vycházející z díla francouzského prozaika Henriho Pourrata. Divadlo Na zábradlí přijede do Plzně s adaptací světového bestselleru Můj boj. Zamilovaný muž (režie: Jan Mikulášek) norského spisovatele Karla Ove Knausgårda s uhrančivým Miloslavem Königem v hlavní roli. Hlavní část festivalu zakončí Dejvické divadlo s absurdní, ironickou a hořkou komedií Krkavci (režie: Jan Frič), inscenací roku v Cenách divadelní kritiky 2025.

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Tradičně nebudou také chybět alternativní představení sekce Johan uvádí v Moving Station, venkovní představení zdarma souborů V.O.S.A. Theatre, Damúza a Miza in scena, debaty, workshopy i výstava divadelní fotografie.

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