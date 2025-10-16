RECENZE: Zase si tak jednou prožít ten středoškolský neodbytný pocit trapnosti
Náraz, který by takový návrat mohl způsobit, popsal už před bezmála devadesáti lety polský spisovatel Witold Gombrowicz v románové prvotině Ferdydurke. Popisuje myšlenkové pochody třicátníka, který se po setkání s někdejším gymnaziálním profesorem propadne do tenat vlastního mládí. Svých prvních zkušeností, sociálních nárazů a všeprostupujícího pocitu trapnosti. Že jsou Gombrowiczovy myšlenky stále aktuální, dokazují od června v pražské MeetFactory, kde režisérka Lucie Ferenzová a dramaturgyně Kateřina Součková román Ferdydurke zdramatizovaly.
Herecky se na jevišti MeetFactory potkávají tváře Švandova divadla, tedy Anežka Šťastná a Jacob Erftemeijer a také tváře známé z tvorby Ferenzové v A studiu Rubín (Jana Kozubková a Šimon Krupa).
Všichni čtyři svorně ztvárňují hlavního hrdinu, oděni jsou ostatně stejně dobově do bílých košilí a plátěných kalhot.
Dramatické dílo Ferenzové i přes letitost předlohy a její zasazení komunikuje s diváky moderními prostředky. Už od začátku herci využívají kameru mobilního telefonu na selfietyči a dopřávají tak divákům žánr live-cinema.
Projekce z mobilu je totiž živě promítána na tři plochy (snad školní nástěnky) zavěšené nad hlavami herců. Prezentace na jevišti tak dostává další, autentičtější rozměr, když herci zabírají své okolí z jiného, intimnějšího úhlu.
|
RECENZE: Těžký a dusivý Kosmos dal kameře na jevišti konečně smysl
Takový přístup se k niternému Gombrowiczovu stylu vysloveně hodí. Nebude tedy patrně náhoda, že úplně stejný postup zvolili před šesti lety v Národním divadle, kde Ivan Buraj zrežíroval dramatizaci Polákova vrcholného románu Kosmos. I když byla tehdejší inscenace naší první scény výrazně rozmáchlejším počinem než nynější komorní Ferdydurke, dokázal Kosmos v divákovi vybudit podobně intenzivní pocity, jaké zakusí čtenáři Gombrowiczova díla.
A stejně tak se to daří i Ferenzové v mnohem méně dějovém Ferdydurke. I zde je divák v podstatě jen obětí proudu autorových myšlenek, geniálních obratů a onoho pověstného ďábla skrývajícího se v detailech.
Jen velice těžko lze během jednoho zhlédnutí pochytit všechny myšlenkové odbočky, časové roviny a posuny, kterými se čtyřjediný hrdina v MeetFactory vydává. A když už začíná být proud myšlenek možná až příliš náročný, volí autoři výrazný zlom, který dění na jevišti zásadně oživí a připraví tak diváky na finále. I když finále...
Ferdydurke
MeetFactory
premiéra 2. června 2025
režie: Lucie Ferenzová
hrají: Šimon Krupa, Jana Kozubková, Jacob Erftemeijer, Anežka Šťastná
Ve světě Gombrowiczova románu nic nezačíná a nic nekončí, vše je trvalé a záleží jen na úhlu pohledu a jak se my sami necháváme svým okolím zformovat.
Samozřejmě záleží také na zmíněném pocitu trapnosti. Její zapomenutou, gymnaziální verzi z časů dospívání tak lze v MeetFactory opět na chvíli zakusit.
