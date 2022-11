Krájejte tři dny starý housky. Kniha o Holzmannovi nabízí i neznámé scénky

Kdo by po knize nazvané Felix Holzmann 100+1 let humoru jen tak naslepo sáhl v knihkupectví, patrně by si ji domu nesl v domnění, že jde o klasickou biografii. Novinka nakladatelství XYZ sice opravdu popisuje tvorbu a humor dodnes populárního baviče, ovšem činí tak velice netradiční formou.