Ladislav Mrkvička má Thálii jistou, favority jsou Jan Cina a Saša Rašilov

Tu největší zjevně Ladislav Mrkvička. Jak se nechal slyšet prezident Herecké asociace Ondřej Kepka, osmdesátiletý herecký veterán se stane letošním nositelem ceny za celoživotní umělecké mistrovství. V oboru činohry však budou takové ceny uděleny letos dvě, druhou získá ještě o deset let starší moravská legenda Helena Kružíková.



Právě regionální scény často pronikají i do standardních kategorií. Mezi muži v činohře to je letos Tomáš Šulaj ze Slováckého divadla. Velkou naději na cenu má však v této kategorii Saša Rašilov za vynikající ztvárnění Mefista ve Faustovi. Sílu jeho výkonu podtrhuje fakt, že současná činohra Národního divadla na herectví nesází. Pro první scénu by to tak byla činoherní Thálie po dlouhé době.

Mezi ženami však cena patrně mimo Prahu poputuje, uznání si rolí Maryši vydobyla Pavla Gajdošíková z Ostravy.

Mediálně vděčný souboj nabízí mužská kategorie v muzikálu, kde proti sobě porota postavila Jana Cinu a Vojtěcha Dyka. Vzhledem k tomu, že Cina celé komorní představení Malého prince táhne sám, letošní cenu si nejspíš odnese právě on. Podobně zásadní výkon pak pro ostravský kus Děj se co děj (Anything Goes) odvedla Martina Šnytová, dá se tedy čekat, že v ženské kategorii poputuje muzikálová Thálie tam.

Svou vlastní kategorii nově získalo dosud docela opomíjené alternativní a loutkové divadlo. O jednu cenu tu soutěží herci s herečkami, ovšem favorité jsou dva muži hrající v pražské Komedii. Herecko-pěvecký výkon Miloslava Königa v Nepříteli lidu však nejspíš na velké sólo Martina Pechláta ve Zjevení pudla stačit nebude.

Praze balet, regionům operu

Těžko předjímat výsledky ve zbývajících kategoriích. Ohledně tance a pohybového divadla pohled do statistik mírně favorizuje Prahu, za muže by to tak mohl být Matěj Šust za výkon v baletu Marná opatrnost, za ženy pak Alina Nanu ve stejném kuse.

Co se opery týče, pak naopak dlouhodobě hrají prim regiony, mezi muži se letos rozhoduje mezi Libercem a Ostravou, v ženách nejspíš mezi Plzní a Ostravou. Favorita zde však jen těžko určit.