Na Palmovku se vrací režisér Klata. Faustem ve vesmírné jízdě bude Teplý

Klatově nesmlouvavé a hodně tvrdé vizi dnešního světa tehdy dost pomohla fungující spolupráce s libeňským ansámblem. Inscenace tak slavila úspěch i za hranicemi. Není proto divu, že se ředitel zdejší scény Michal Lang domluvil s polskou divadelní osobností pěkně za čerstva na další práci. A Klata sáhl znovu po klasice: tentokrát pod Palmovkou uvedou Goetheho Fausta.



„Je tam už vzájemná důvěra, věděli jsme, do čeho půjdeme,“ hlásí z Palmovky herec Jan Teplý, kterého si polský režisér vybral pro titulní úlohu. Teplý je totiž jedním z herců, kteří pod Klatou zazářili už v Něco za něco. Ani aktuální režie se nevyhne modernímu zasazení, konkrétní dobu by však Teplý nerad specifikoval. „Fausta uvádíme celého. Zatímco první polovina je hodně osobní, sleduje cestu člověka za poznáním, druhá přinese skoro až vesmírnou jízdu,“ popisuje herec.



Diváky tedy vedle první části, v níž se Goethův hrdina nechává zlákat Mefistofelem, čeká i náročné a často diskutované pokračování Faustovy cesty, které se pro svou komplikovanost a nejednoznačnost na jeviště příliš často nedostane.

Vzhledem k tomu, že Fausta, rovněž moderně a rovněž oba díly, od loňského března uvádí i pražské Národní divadlo, dá se čekat, že se budou obě nastudování srovnávat.

„Já to porovnat nemůžu, představení ve Stavovském divadle jsem zatím neviděl. Před premiérou jsem si to zakázal. Ale rád na to pak zajdu,“ slibuje Teplý a dodává, že jejich nastudování vypráví především o hledání lidskosti.

Stejně jako v předchozí práci pro Palmovku, i nyní si Klata přivezl svůj tým, choreografii připravil mim Maćko Prusak, výpravu Miroslaw Kaczmarek.

Vedle Teplého se diváci mohou těšit na Terezu Dočkalovou, Vendulu Fialovou, Jana Vlasáka či Ondřeje Veselého. Premiéru Klatova Fausta chystají na Palmovce na tuto sobotu, první reprízu až 1. dubna.