Přežil recese, války i terorismus. Fantom Opery končí na Broadwayi až nyní

Večer provázely bouřlivé ovace, přípitky i spekulace o tom, že hra by se brzy mohla na Broadway vrátit v novém provedení, uvádí americká média.

Fantom Opery měl na Manhattanu premiéru v lednu 1988 a produkce během následujících let přežila recese, války, terorismus i změny v kultuře, píše agentura AP. Podle listu The New York Times inscenaci vidělo 20 milionů lidí a na vstupném se vybralo přes 1,3 miliardy dolarů (28 miliard Kč). Muzikál se zároveň stal mezinárodním fenoménem, jeho šňůru na Broadwayi nakonec utnul dvojí efekt inflace a slabšího turistického ruchu v návaznosti na restrikce spojené s pandemií, píše New York Times.

Rozlučka nicméně v noci na pondělí proběhla ve velkém stylu, s přípitky šampaňským, sprškou zlatých a stříbrných konfet či prezentacemi věnovanými hereckým hvězdám. Publikum bylo kompletně složené z pozvaných lidí včetně umělců, jako je muzikálový autor Lin-Manuel Miranda nebo herečka Glenn Closeová, a fanoušků, kteří vyhráli lístek ve speciálním losování. Představení trvající déle než 150 minut, které opakovaně přerušovaly ovace pro herce, ale i pro známé rekvizity, vyvrcholilo posledním číslem za účasti skladatele Webbera, producenta Camerona Mackintoshe i bývalých herců, včetně členky původního týmu Sarah Brightmanové.

„Nemohli jsme se rozloučit lepším představením,“ řekl Webber. Večer věnoval svému synovi Nicolasovi, který před třemi týdny ve věku 43 let podlehl rakovině. „Když byl malý kluk, něco z této hudby slyšel,“ vzpomínal umělec, který kromě Fantoma Opery stojí i za dalšími muzikálovými hity včetně Jesus Christ Superstar nebo Koček (Cats).

„Je skoro neslýchané, aby se představení loučilo takto triumfálně,“ komentoval producent Mackintosh. V poslední době prý často dostával otázku, zda se Fantom Opery na Broadway vrátí. „Jsem producentem přes 55 let, takže jsem viděl, jak se všechny skvělé muzikály vracely. A Fantom je jedním z nejskvělejších,“ řekl.

Muzikál je založený na stejnojmenném románu francouzského spisovatele Gastona Lerouxe z roku 1910. Hlavní hrdinkou příběhu je mladá operní pěvkyně Christine, které záhadná postava pomáhá pilovat hlasové umění v Paříži 19. století. Příběh nabírá temný rozměr ve chvíli, kdy si Fantom zvolí Christine jako svou múzu, zatímco ona se zamiluje do mecenáše umění Raoula.

Podle New York Times se muzikál představil ve 45 zemích světa v sedmnácti různých jazycích, přičemž globální tržby přesahují šest miliard dolarů. AP podotýká, že po rozlučkovém představení v divadle Majestic Theater titul nejdéle běžící inscenace na Broadwayi přechází na Chicago, které se hraje od roku 1996.