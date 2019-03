RECENZE: Šance pro celý ansámbl. Bergmanovská látka se na Vinohrady hodí

Chladný luteránský duchovní trestá hlavního hrdinu rákoskou a samotkou. Živelní strýčkové žádají o propuštění členů rodiny. Malý Alexandr sní v prostorách židovského vetešnictví.



To jsou jen tři z mnoha výrazných momentů, kterými kypí novinka Divadla na Vinohradech. Režisér Pavel Khek totiž na zdejší divadelní prkna převedl látku švédského legendárního umělce Ingmara Bergmana Fanny a Alexandr.

Oscarový film, Bergmanovo pozdní dílo a jeho poslední práce pro velké plátno nese silné autobiografické rysy. Ztvárnil v něm příběh dvou sourozenců, kteří se narodili do rodiny divadelníků a kteří jsou po smrti nepraktického otce kvůli matčinu náhlému vzplanutí uvrženi do domu asketického biskupa. V husté atmosféře viny a trestu se obě děti i matka dusí, nadměrnou fantazií obdařený Alexandr pak ve střetech s pedantickým otčímem doslova trpí. Bergman vedle iniciačních zážitků z dětství do svého velkostopážního díla vtiskl i úvahy o Bohu a jeho přítomnosti v našem světě.

Inscenovat takovou látku pro divadlo poté, co je známá především z filmového ztvárnění, je vždy ošidné. Na Vinohradech se s tím popasovali dobře. Předně ukázali, že Fanny a Alexandr se na zdejší velkou scénu skutečně hodí. Příběh rozvrstvené rodiny, kterému nechybí srozumitelný dramatický děj, nabízí nejen velkou šanci pro scénografa (vynikající práce Michala Syrového), ale především sedí zdejšímu početnému hereckému ansámblu.



Fanny a Alexandr Divadlo na Vinohradech premiéra 8. března 2019 režie: Pavel Khek hrají: Viktor Javořík, Tereza Terberová, Andrea Elsnerová, Jan Šťastný, Daniel Bambas, Regina Rázlová, Ivan Řezáč, Igor Bareš, Antonie Talacková, Simona Postlerová, Zuzana Vejvodová, Svatopluk Skopal, Marek Adamczyk, Jiří Maryško, Ondřej Kraus, Vendulka Křížová, Eva Režnarová, Lilian Malkina, Jana Kotrbatá, Jiří Žák, Jana Jiskrová Hodnocení­: 75 %

Jsou to právě vedlejší role, které činí Khekovu inscenaci barevnou a zábavnou. Režisér se do nich totiž nebál obsadit velká jména, Ivan Řezáč a Igor Bareš ztvárňují strýčky hlavních hrdinů a pro sebe si kradou jednu ze scén zmíněných v úvodu. Své si odehraje i Regina Rázlová jako jejich babička. Daniel Bambas pak dokázal v úloze otčíma, biskupa Vergéruse, podat ukázkovou studii duševního mrzáka, který svou slabost maskuje velkými slovy a úlisnými gesty.

Viktor Javořík, který spolu s Terezou Terberovou ztvárňuje titulní dvojici, na sebe na Vinohradech strhl zaslouženou pozornost už podruhé. Mladý herec podobně zaujal už v Konci masopustu. A právě výlety jeho postavy do snových světů a magický realismus dělají z Khekovy inscenace zajímavou událost; takový typ inscenace na Vinohradech po derniéře Peera Gynta chyběl. Krátkou aktovku ale nečekejte.