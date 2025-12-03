RECENZE: Dejvické divadlo s jiným šéfem na jiném místě. Novou éru zahájili Fackou

Jedna pořádná facka symbolicky odstartovala novou éru Dejvického divadla. Dlouhodobě nejpopulárnější scéna u nás totiž aktuální sezonu zahájila se dvěma zásadními změnami. Tou první byl letošní přesun divadla do prostor bývalého multikina Galaxie v pražských Hájích, kde bude fungovat po dobu aktuální rekonstrukce původní scény. A tou druhou je skutečnost, že je to první celá sezona, která už bude plně v rukou nového uměleckého šéfa Jiřího Havelky.
Viník je jasný, oběť je jasná, přesto konec toho zdánlivě obyčejného případu překvapí.