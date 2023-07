Extáze božské Hedy Lamarrové se vrátila do ruin barrandovského bazénu

Černobílé záběry nahé dívky koupající se ve vodě utkvěly v hlavě každému, kdo se jen trochu hlouběji zajímá o dějiny kinematografie. Slavný snímek Extase (1932) našeho filmového estéta Gustava Machatého vstoupil do dějin nejen proto, že obsahoval první zcela nahou scénu. Pomohl totiž odstartovat kariéru jedné z prvních filmových femme fatale, tehdy osmnáctileté Hedy Lamarrové.

Dílo, které pro hereččin židovský původ nevonělo Hitlerovi a které tehdy odsoudil i papež, vznikalo mimo jiné i v prostoru bývalého bazénu na pražském Barrandově. A právě sem se nyní Hedy Lamarrová, jejíž krása byla třeba předlohou pro Disneyho Sněhurku, vrací. Už 2. července zde totiž nedaleký kulturní prostor MeetFactory uvedl letní premiéru Extáze. Dílo v režii Tomáše Loužného vypráví o osudech a rozporuplné povaze herečky, která je vedle spanilé tváře spojována i s technickými vynálezy.

Opuštěný a posprejovaný barrandovský bazén nabízí nečekané možnosti. „Je to kouzelné místo, myslím, že krásné především tím, že z něj stále dýchá jeho velkolepá a ambiciózní historie a sláva, přestože neměla dlouhého trvání; okolnosti mu nepřály a jeho chátrání s sebou nese taky jistý smutek,“ přemýšlí o působivé lokaci dramaturg Matěj Samec.

Osud Hedy Lamarrové divákům představí trojice hereček – Radka Fidlerová, Anna Fišerová a Dana Švolba Marková. „Nabízí se, že ji ztvárňujeme každá v jiném období, ale není to tak. Je to stejná Hedy, ale pokaždé v jiném duševním rozpoložení. Jedná se vlastně o monodrama, které hrají tři herečky,“ popisuje Švolba Marková. „Byla to velice rozporuplná osoba. Někdo věří jejím vynálezům, jiný to zase popírá,“ naráží herečka na skutečnost, že Lamarrové je vedle dalších přisuzován vynález principu rozprostřeného spektra s přeskakováním kmitočtů (tzv. FHSS).

„Někdo tvrdí, že byla dobrá herečka, ale většina kritiků té doby říká úplný opak. Doufám, že i tohle se nám v inscenaci podaří otisknout,“ pokračuje herečka, která nedávno zaujala v internetovém seriálu Pět let či dříve v televizním Já, Mattoni.

Co je to krása?

„Věřím, že by se mohlo podařit poodhalit tajemství této rozporuplné krásky, kterou ve své době milovala značná část mužské populace celé planety, která za svůj život vydělala neuvěřitelné množství peněz (které ale také utratila) a prožila šest manželství. Její život je plný tolika zvratů a šokujících okolností, že se divím, že o ní zatím není žádný netflixový seriál,“ dodává Samec.

Diváky tedy čeká nezvyklý večer v žánru takzvaného site-specific divadla, během večera je v rámci bazénu čeká jeden přesun. „Myslím, že osud herečky kopíruje osud bazénu zajímavým způsobem a otevírá vlastně podobná témata. Co to vlastně je krása? Co člověka mohou stát jeho velké ambice, přílišný hlad po lásce? Jaké to je, když to, co by mohlo být krásné a láskyplné, ztratí svou cenu,“ zamýšlí se Samec nad souvislostmi života herečky s působivým místem rozpadajícího se bazénu.

„Překvapilo mne, jakým způsobem se dříve s hvězdnými herci zacházelo. Ráno ji vzbudili, že potřebují natočit nějakou scénu, a pomohli jí podpůrnými injekcemi. V podstatě ji zfetovali, aby začala nějak fungovat,“ zmiňuje Švolba Marková zajímavosti ze scénáře. „A když se pak scéna nakonec netočila, tak jí naopak zase dali uklidňující injekci a odvezli ji zpátky domů. Na pozadí jejího hereckého života tedy byly věci, o kterých se tolik nemluví,“ pokračuje.

Diváci dostanou sluchátka určená pro silent disco. Díky nim se podaří přehlušit ruchy nedaleké silnice a železnice. „Máme porty, takže diváci uslyší všechna naše slova. Můžeme si tak dovolit větší křehkost a divák se s námi uzavře do Hedina intimního světa,“ dodává herečka.

Pro MeetFactory není Extáze prvním kusem, který zde uvede. Nedávno zde měly derniéru úspěšné Psí dny s Pavlem Neškudlou. „Prostor jsem objevil díky kamarádce, bohužel předčasně zesnulé scénografce Ivě Němcové. S ní jsme tu před mnoha lety dělali sice-specific projekt Na Barrandov s dojetím, v rámci kterého jsme s diváky poznávali okolí, včetně bazénu,“ vzpomíná Samec. „Připadám si tam jako v Chorvatsku, ta skála má velkou sílu,“ libuje si Švolba Marková.

Po premiéře v úvodu měsíce zde novinku uvedou nejdříve 17., 18., 29. a 30. července a dále pak 14.-16. srpna.