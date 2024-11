Moje seniorka s výbušninami je poctou všem osamělým, říká Eva Holubová

Ke zkoušení jste se vrátila po operaci aneurysmatu, kterou jste okomentovala, že jste si konečně odpočinula. Jak se Vám tedy po takové operaci zkoušelo? Bylo to náročnější, nebo jste naopak byla opravdu odpočatá?

Odpočinek byl samozřejmě spíš nadsázkou – operace je fyzicky i psychicky náročná záležitost. Zkoušení po ní bylo také výzvou, protože i když jsem pracovala s příjemným kolektivem, únava a rychlé vyčerpání byly stále přítomné. Tělo se musí postupně zotavovat, a i běžné činnosti vyžadují víc energie, než bych čekala.

V novince se objevíte v režii dcery Karolíny - kdo s tím nápadem přišel? Upřímně si to už ani nepamatuji, ale rozhodně to byl skvělý krok. Karolína je velmi talentovaná režisérka, která přesně ví, co chce, a vždy přichází na zkoušky perfektně připravená. Má spoustu originálních nápadů, ale zároveň si cení i našich postřehů a podnětů, což z ní dělá úžasného týmového hráče. Práce s ní je radost.

Loni jste naopak Vy režírovala Karolínu v tehdejší novince Mě nezadusíš. Chtěly jste si tedy nyní role prohodit? Máte jí „co vracet“?

Není co vracet, naopak si myslím, že je skvělé, když režisér rozumí tomu, co obnáší herecká práce a herec si naopak může vyzkoušet roli režiséra, aby lépe pochopil, jak náročná a zodpovědná tato pozice je. Taková výměna zkušeností nás naopak velmi obohacuje a posiluje naši spolupráci.

Čím Vás vlastně hra Podzimní expres oslovila?

Podzimní expres mě oslovil svou hloubkou, která spojuje humor a vážnost v jednom jediném okamžiku. Je to příběh o osamělosti, vzdoru a touze po svobodě, který je přitom podán s neuvěřitelnou lidskostí a lehkostí. Fascinuje mě, jak hra otevírá témata stárnutí a mezigeneračních vztahů, aniž by sklouzla k patosu. Každý dialog je jako špičkově vyladěná nota, která zasáhne přesně tam, kde má – někdy v srdci, jindy ve smíchu. Je to dílo, které si nese syrovou pravdu o životě; právě v tom tkví jeho síla.

Hrajete zde ženu, která se převozu do domu s pečovatelskou službou brání doslova zuby nehty, dokonce nastraží i výbušniny... Našla jste pro tuto roli inspiraci někde ve svém okolí? Setkala jste se někým takovým?

Člověk nemusí mít nutně reálnou předlohu, aby pochopil hlubší význam této postavy. Ty barikády a výbušniny jsou vlastně metaforou – obrazem člověka, který zoufale bojuje za to, aby neztratil svou identitu a kousek své svobody. To je něco, co se může týkat nás všech, nejen starších lidí. Ale zároveň nemůžeme ignorovat fakt, že osamělých a opuštěných seniorů je dnes spousta. Jejich příběhy jsou tiché, ale o to silnější a inspirují k zamyšlení. Tato role je pro mě tak trochu poctou všem těm, kteří se odmítají vzdát sebe samých.

Plánujete s dcerou ještě nějakou další divadelní spolupráci?

Divadelní spolupráci teď v plánu nemáme, ale chystáme jiné zajímavé projekty. Pracujeme na podcastu Dcera a matka roku, kde chceme sdílet naše příběhy, pohledy na život i aktuální témata. A už dlouho si pohráváme s myšlenkou lifestylového internetového magazínu Projekt.Lajf. Máme spoustu nápadů a inspirace, jen jsme zatím nenašly čas je zrealizovat. Věříme ale, že až to přijde, bude to stát za to.

A co dalšího jinak chystáte?

V příštím roce ve Studiu DVA nazkouším s Petrem Zelenkou jeho novou komedii Amatéři, kterou sice odpremiérujeme 28. května v divadle, ale budeme ji hrát i na letních scénách. Těším se na setkání nejen Štěpánem Benonim. Lucii Pernetovou a Petrem Čtvrtníčkem, ale třeba i na nováčky u nás v podobě Veroniky Khek Kubařové a Václava Neužila.