Cestou do minulosti omylem odpraví Havla, sami pak musí napsat Chartu 77

Názvem Encyklopedie akčního filmu by páteční premiéra pražského Divadla pod Palmovkou prý mohla trochu mást.

„Inspiroval mne Návrat do budoucnosti a pak filmy z 80. a 90. let, které velice jednoduše vyprávějí, kdo je hodný a kdo zlý,“ přiznává autor a režisér novinky Tomáš Dianiška.

Titul jeho nejnovější komedie ovšem odkazuje i na stejnojmenný podcast, který tvůrce rád poslouchá.

„Dva nerdi, kteří jej vytvářejí, si namíchají speciální koktejl z plutonia, aby se z nich stali superhrdinové. Ovšem vymkne se jim to z kontroly a oni se díky vzniklému víru dostanou do 70. let. Tam si to tak vychutnávají, až omylem podříznou Václava Havla, ten upadne do kómatu a nemůže napsat Chartu 77. Hlavní hrdinové ji tedy musí napsat sami,“ prozrazuje Dianiška začátek své sci-fi komedie, kde se mezi postavami objeví i Magor či Plastic People of the Universe.

„Je to vlastně pocta undergroundu. V představení máme i živou kapelu, která tvorbu Plastiků zahraje. Bude to takové hlučné,“ přibližuje autor.

Spolupráce s muzeem

Novinku uvede Divadlo pod Palmovkou na své velké scéně. V Encyklopedii akčního filmu si vedle Dianišky zahraje Jakub Albrecht, Adam Vacula, Jan Teplý, Barbora Kubátová, Vendula Fialová, Martin Hruška či Pavla Gajdošíková.

Divadlo na svých stránkách ohledně vzniku představení děkuje Divadelnímu oddělení Národního muzea.

„Muzeum nám pomohlo doplnit informace týkající se československého undergroundu. A zároveň jsme měli první čtenou zkoušku přímo v bývalé budově Federálního shromáždění, kde byly podepsány různé kontroverzní zákony, na které ve hře reagujeme,“ vysvětluje Dianiška. Na mysli má například podepsání helsinského závěrečného aktu z roku 1975, které nepřímo vedlo ke vzniku zmíněné Charty 77.

Herec, režisér a dramatik Tomáš Dianiška režíruje svá vlastní díla na Palmovce dlouhodobě. Kombinací popkulturních odkazů a vážného tématu minulosti zaujal už v kusech Mlčení bobříků (osud perzekvované skautky zde smísil s žánrem hororů) či 294 statečných (příběhy rodin pomáhajících Gabčíkovi s Kubišem narouboval na akční filmy). Je podepsán i pod tamní komedií Pusťte Donnu k maturitě či ostravských hitech Transky, body, vteřiny a letošní novince Špinarka.