RECENZE: Byl Hácha, Hitlerův brácha, horší než Dubček? ptá se kabaret

Pod vlivem „silného zážitku, kterým bylo objevování při zkoušení“ autorské inscenace Emil čili O Háchovi, se Divadlo D21 rozhodlo pojmenovat vinohradský dvůr, kde sídlí, Dvorem JUDr. Emila Háchy. „Proč? Protože kdekdo má v České republice ulici, náměstí nebo alespoň zákoutí, jen Emil Hácha nic. A my si myslíme, že si to zaslouží. Ano, je to jistě velmi rozporuplná postava soudobých českých dějin, ale právě proto si nezaslouží jednostrannou a zjednodušující nálepku ‚kolaborant‘. Na tom se dnes již shodne řada historiků, politologů a také umělců,“ vysvětlila dramaturgyně divadla Kristýna Čepková.

Záběr z odhalení pojmenování dvoru před Divadlem D21