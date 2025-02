RECENZE: Hra zcela napsaná ChatGPT? Z práce AI udělají umění až herci a diváci

Zhruba za dva týdny to budou už čtyři roky, co pražské Švandovo divadlo přišlo s experimentem světového významu. Nechalo si napsat hru s využitím velkého jazykového modelu, zjednodušeně bychom řekli „pomocí umělé inteligence“. Tehdejší výsledek s názvem AI: Když robot píše hru vyzněl spíše rozpačitě a zaujal především inovativním přístupem a snahou tvůrců zkoušet něco nového. Umělá inteligence tehdy pro Švandovo divadlo psala jen dialogy, které zde následně vpravovali do hry.

Až o dva roky později nastal s nástupem chatbotu ChatGPT skutečný boom této technologie, která postupně proniká do našich životů stejně, jako se samo téma konečně dostalo do obecného povědomí a veřejného éteru.