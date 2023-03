Clint Eastwood stále žije? Tak to je svět v pořádku, ujišťují se každé ráno

„Základem je aktovka od současného autora Davida Irelanda, kterou jsme kdysi uvedli v rámci večera Cen Ferdinanda Vaňka. Strašně se nám líbila a chtěli jsme se k ní vrátit,“ vysvětluje šéf souboru Jakub Špalek.

„Hlavní hrdina si každé ráno na internetu ověřuje, zda ještě žije Clint Eastwood. A dokud žije Clint Eastwood, svět je ještě v pořádku. To je základní myšlenka zmíněné aktovky. Natolik nás bavila, že jsme se rozhodli ji rozvést a zabývat se tématem, kdo to je a co pro nás vlastně Clint Eastwood znamená,“ popisuje herec a režisér vznik novinky, kterou Kašpar uvádí v komorní Klubovně. Premiéru chystají na neděli.

Divákům se představí Tomáš Stolařík a František Kreuzmann. Před odehráním samotné aktovky se oba herci zabývají vzpomínkami a rozhovory s Clintem Eastwoodem. „Představení využívá specifické atmosféry naší Klubovny. Překvapilo nás a myslím, že to překvapí i diváky, do jaké míry je Clint Eastwood neopakovatelným fenoménem. Zajímavé je i to, jakým vývojem si v životě prošel a jak se nás to dotýká. Je součástí našich vzpomínek, našeho dětství, dětství našich rodičů...“ upozorňuje Špalek.

Jeho soubor vedle zmíněné Klubovny v Jindřišské ulici sídlí v Divadle v Celetné, kde nedávno uvedl další premiéru Rok na vsi. „Je to pro nás největší projekt sezony a vlastně i největší projekt vůbec. Nejvíce herců, nejdražší, nejpracnější,“ popisuje Špalek.

Na Kašperk už v květnu

Kašpar se letos opět chystá na šumavský hrad Kašperk. A to nejen v rámci letního hraní. „Loni jsme si otevřeli další divadelní scénu přímo ve sklepení hradu Kašperk. Je to vlastně otisk naší pražské Klubovny. Odehráli jsme tam devět večerů a strašně se nám tam zalíbilo. Nyní v květnu se to chystáme zopakovat,“ popisuje šéf souboru.

„Chtěli jsme si zde vyzkoušet hraní v květnu, kdy už je Šumava plná lidí, ale venku to ještě moc nejde. A jedna část sklepení hradu se nápadně podobá Klubovně,“ dodává. Právě odtud proto v květnu na Kašperk zamíří tři tituly (Iluze, Slovácko sa nesúdí a Kytice). Novinka Eastwood bude prozatím k vidění pouze v Praze.