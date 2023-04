RECENZE: Dylan Moran přivezl unavenou show. Ukázal, jak si lžeme do kapsy

Když se konečně modře zabarvené kulisy pódia zbarvily do ruda a Dylan Moran po dvaceti minutách zpoždění vystoupil ze stínu zákulisí, v publiku to natěšeně zašumělo. Nadšeným potleskem diváci poháněli jeho nápadně vrávoravou chůzi k mikrofonu. A když jaksi rozklepanou rukou uchopil mikrofon, začalo být jasné, že humorný večer bude plynout snad až moc líně a vyšuměle. Ostatně, komik je známý i tím, že je schopen přijít na své vystoupení opilý tak, že ho není schopen.

Kdo zná Iry, ten dobře ví, že jejich humor za hranou si sarkasticky účtuje s křivdami dob minulých, přítomných a budoucích. Že ve čpících hospůdkách z alkoholem povadlých úst orámovaných zrzavým vousem zaznívají ukřivděná a nabubřelá slova.

Jenže v dubnu roku 2023 se rozcuchaný charismatický komik rozhodl v první části své show opřít o pocity, které jsme zažívali během lockdownu. Závěry, kterých se ne vždy zvládl dobrat, však neposkytly nic nového, natož vtipného. A tak jeho dvojí čtyřicetiminutové představení, oddělené téměř půlhodinovou přestávkou, působilo jaksi neaktuálně. Navíc bylo protkané pasážemi, kdy se neobratně a bez energie potácí po pódiu i ve svých vlastních myšlenkách.

Bolestivý „jazz“

Večer ubíhal značně pomaleji než ten, který o měsíc předtím publiku na tom samém místě přichystal jeho anglický kolega Ricky Gervais. Publikum se však vždy lačně chopilo každé dobré historky a patřičně ji ocenilo smíchem i potleskem. V momentech, kdy Moranovy myšlenky postrádaly spád, komik přešel k přichystaným klávesám a začal hrát a zpívat.

Ani jedno až bolestivě neumí a prstokladovému předlouhému chaosu rádoby vtipně říkal jazz. Dal tím tak nahlédnout pod pokličku všeobjímající absurdity, kterou pociťuje. A ačkoli do té doby nechal publikum bavit se na jeho účet, jakoby se role vyměnily a vyzval k myšlence, kdo se tu baví na čí účet.

Dick joke hour

Show We Got This se vypořádává s postcovidovou realitou i s realitou středněvěkého muže, které je rozvedený a znovu začal pít. Jak sám přiznal, raději se potkává s lidmi, jen aby na chvíli neslyšel své vlastní myšlenky. Jak je jeho zvykem, místy opravdu jde do hloubky myšlenek. Dodává, že se cítí zranitelně a tím přiznáním si publikum získává na svoji stranu.

V zápětí naváže výraznou změnou tématu. Zůstal sice na notě padesátiletého může a začal se ještě více zabývat sám sebou, ale jaksi z jiného úhlu pohledu. Publiku opět zdánlivě až nekonečně dlouho preludoval a volnými myšlenkami doprovázel promluvu na téma „můj stárnoucí penis“. Diváci si vyslechli vše o jeho tvaru, zálibách i dis/funkci. „Vždyť můj penis zažil přistání na Měsíci,“ glosoval a publikum vděčně zaburácelo.

Černý čaj

Moran se v rámci své show snažil naladit na českou notu. Ńabízel slova jako „černý čaj“, „děkuji“ a naoko se dusil českým koláčem. I to byly momenty, kdy jindy poměrně vlažné publikum dokázal rozehřát a probudit. A tak mu divák až přílišnou ležérnost vláčenou po pódiu zleva doprava a poněkud vyčpělé charisma chvílemi promíjí. Přeci jen se kouká na stín své představy o oblíbené postavě mrzoutského knihovníka Bernarda Blacka ze seriálu Black Books. Stejně si ale neubrání myšlence, že chtěl od provokativního komika v batikovaném tričku něco víc.

Dylan Moran: We Got This 50 % Kongresové centrum, Praha

Proč zvolil název své show „We Got This“, komik vysvětlil až v přídavku. Na ten ale ne všichni čekali a začali se mezitím trousit ven. „Chápu vás,“ vyprovodil je komik se smíchem. Sousloví „We Got This“, tedy ve volném překladu asi něco jako „to bude dobrý“ nebo „to dáme“, je věta, kterou slýchal v dětství v situacích, kdy si nevěděl rady a dobré to nebylo. Sám přiznává, že vlastně touto větou říkáme něco jiného, než myslíme. Je tedy veskrze absurdní, ale i tak má pomoci.

V pražském Kongresovém centru to byl komikův 23. stand-up za měsíc a půl a zároveň poslední v rámci jeho evropské tour a bylo to znát. Působil unaveně, jeho historky vyčpěle a interakce s publikem chvílemi nuceně. „Náš známý“ Dylan Moran, ten charismatický rošťák se sarkastickým a nihilistickým humorem, po kterém divák podvědomě baží, tam stále je. Jen se někdy příliš ztrácí ve svých vlastních démonech.