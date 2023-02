Moje představení jsou jako hovory se sebou ve dvě ráno, říká komik Moran

Češi vás znají ze seriálu Black Books, kde hrajete knihovníka Bernarda Blacka. Prošel by v dnešní době z hlediska politické korektnosti název seriálu?

No jasně, proč ne. Vždyť je to naprosto obvyklé příjmení. Občas věci zbytečně řešíme.

V dubnu se můžeme těšit na vaše třetí vystoupení v Praze…

No, když myslíte.

Pamatujete si na předchozí vystoupení?

Pamatuji, protože miluju Prahu, miluju Českou republiku a české publikum. Vaše země je pro mě důležitá. Chtěl bych u vás strávit více času a třeba cestovat vlakem po venkově.

Praha bude poslední zastávkou vaší evropské tour se show We Got This před Austrálií a Novým Zélandem, takže to můžete stihnout mezitím.

No, to by nebylo špatné. Pokud budou ve vlaku postele, jdu do toho. Tou dobou už budu sakra unavený.