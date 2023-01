Irský démon černého humoru a skepse představí na jaře v Praze novou show

Komik, herec a scenárista Dylan Moran (51) je českému divákovi známý z menších filmových roliček (například zlodějíček ve filmu Notting Hill), ale hlavně oblíbenou postavou majitele knihkupectví Bernarda Blacka v kultovním seriálu Black Books, ke kterému napsal i scénář.

Moran je osobnost lehce kontroverzní. Se vzděláním skončil v šestnácti letech a do svých dvaceti se jen doma upíjel. Pro své postavy a historky tak často čerpá ze svých zkušeností.

Časem získal k alkoholu tak vřelý vztah, že některé své stand-upy nebyl schopný ustát. Snad i to vedlo k tomu, že si od alkoholového démona na nějaký čas dal pauzu.

Komik Dylan Moran

V jeho představeních se snoubí ryzost, syrovost a temnota irského humoru i jistý prvek „odžitého“ života. Díky svému pozorovacímu talentu a skepsi to pak divákovi s rošťáčkým kukučem nenuceně servíruje, skoro jakoby mimoděk.

A vypadá to, že i v představení We Got This se má české publikum na co těšit. V Británii totiž zatím sbírá výrazně pozitivní kritiku. Vysoké hodnocení aktuální show světoznámému komikovi udělili třeba The Guardian, The Independent nebo The Telegraph.

Moran je držitelem cen BAFTA a Perrier Award a pravidelným účastníkem mezinárodních festivalů komedie po celém světě. Jeho představení bývají mezi těmi, která se rychle vyprodávají.

Na stand-up představení We Got This se můžeme těšit 4. dubna 2023 v Kongresovém centru v Praze. Bude v angličtině a bez překladu.

Lístky jsou dostupné v sítí Goout.cz a jejich cena se pohybuje 890 Kč a 1 590 Kč. Doporučená věková přístupnost je od 15 let.