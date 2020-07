Nepojmenovaná tabu. O poruchách spánku hrají v Arše vážně i s nadhledem

Soubor Nesladim vznikl loni a do štítu si vetkl „destigmatizaci psychických poruch“ skrze divadelní představení. Za prvním kusem spolku stojí jeho zakladatelka, režisérka Linda Dušková, jež se stejnému tématu věnovala už před třemi lety v NoDu, kde uvedla inscenaci Sandman. „Jsou to taková nepojmenovaná tabu, která v běžné konverzaci nemají místo,“ vysvětluje autorka.

Ta do svého nejnovějšího projektu obsadila trojici herců Luciu Čižinskou, Michala Kerna a Matyáše Řezníčka. „Ztvárňují narkoleptiky,“ popisuje Řezníček.

„Zjednodušeně řečeno ti lidé nekontrolovatelně usínají. Jde ale spíš o to, že se kvůli tomu vymykají běžnému spacímu rozvrhu. Člověk běžně spí osm hodin v noci. Jsou tady ale mezi námi lidé, a není jich málo, kteří se tomuto rozvrhu vymykají a mají tím dost stížený život,“ vysvětluje herec, který jinak působí v činohře Národního divadla, kde ho v končící sezoně mohli diváci vidět třeba v novince Kosmos.

Představení nabídne mozaiku scén týkajících se všech zmíněných diagnóz.„Mluvíme o třech spánkových poruchách, každé z nich je věnován určitý prostor. Hodně jsme čerpali z výpovědí konkrétních lidí, kteří těmito poruchami trpí. Snažili jsme se především do nich vžít, zachytit ten pocit. Každá ta porucha je něčím specifická, každá přináší nové výzvy v životě postiženého,“ vysvětluje Řezníček.

Problematika nekontrolovaného usínání či náměsíčnosti nabízí řadu vtipných situací. „Samozřejmě jsme se tomu snažili dát určitý nadhled, aby to bylo koukatelné. Ale třeba u narkolepsie jsme zjistili, že postižení jsou hodně citliví na to, že jejich porucha bývá ztvárňována pouze skrze humor, aniž by se předávaly reálné informace,“ upozorňuje herec. „Sám jsem měl o té nemoci strašně zkreslenou představu skrze pár zmínek v komediích,“ přiznává.

Řezníček pro Dům bez spánku nachystal i hudební doprovod. „Snažil jsem se vyjít ze zvuků, které mám se spánkem či předspánkovou fází spojené. Hodně se zabýváme i spánkovou paralýzou, což je stav, který zažije spoustu lidí. To je zvukově velice zajímavý fenomén - různí lidé z různých prostředí se shodli na tom, že slyší stejné zvuky,“ popisuje herec.

Přípravu inscenace doprovodily odborné konzultace s lékaři a pacienty Oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.

Premiéry uvedou v úterý a středu. V souvislosti s inscenací přichystalo Divadlo Archa vlastní podcastovou minisérii věnovanou spánku Přežij tuhle noc.