Divadlu se na síti líbí, přežije však Dramox či Naživo otevření hledišť?

Uspíšit za časů nouzového stavu svůj start a nezačínat až před Vánocemi, jak bylo v plánu původně, hodnotí nyní zakladatelé Dramoxu jako dobrý nápad. „V tuto chvíli má Dramox lehce přes pět tisíc diváků. Určitě to překonalo naše původní odhady, takže máme velkou radost, že lidé chtějí trávit svůj čas se skvělými divadly,“ uvedl za Dramox Martin Zavadil.



Ten přiznává, že jedním z hlavních lákadel jsou záznamy inscenací v normálních dobách těžko dostupného Dejvického divadla. „Zatím vedou pražské scény v čele s Dejvickým divadlem, nejsledovanějšími kousky jsou Příběhy obyčejného šílenství od Dejvického divadla nebo Ženitba Divadla Na Jezerce. Jedním z nejoblíbenějších je i Pes baskervillský Jihočeského divadla,“ vypočítává.

Zájemci však místo ročního předplatného častěji sáhnou po měsíční variantě. „To jsme čekali. Dramox je nový a je jasné, že si lidé chtějí službu nejprve vyzkoušet. Čím víc se blížíme Vánocům, tím více narůstá poměr ročních předplatných. Vypadá to, že spousta lidí najde Dramox pod stromečkem. Podobně k tomu přistoupila i řada firem, které chtějí věnovat vouchery svým zaměstnancům a zároveň podpořit divadla. Samozřejmě nové inscenace budeme přidávat po celý následující rok, takže všichni budou mít stále aktualizovaný výběr,“ slibuje Zavadil. Z těch nejbližších přibude třeba Velvet Havel Divadla Na zábradlí či Evžen Oněgin Divadla Petra Bezruče. „Přibudou i další slovenská či dětská představení. Mimo jiné jsme se domluvili s Divadlem Spejbla a Hurvínka.“

Vedle vlastních online aktivit je tak Dramox další možností, jak scény neztratí kontakt se svými diváky. „V dnešní době se tato cesta audiovizuálního přenosu divadla ukázala jako jediná možná, proto jsme se k projektu připojili,“ přikyvuje ředitel Divadla Na zábradlí Petr Štědroň.

Zhruba ve stejnou dobu jako Dramox se na síti objevila podobná služba Film Naživo, jejíž obsah plní soubory navázané na pražský prostor Jatka78 a kterou nyní mohutně podpořilo spuštění terestriální televize Naživo.

Zatím jedinou scénou, kterou je možné najít na obou zmíněných platformách, zůstává právě Divadlo Na zábradlí. „Záměr je stejný, prostředky jiné. Dramox pracuje s hotovým záznamem, televize Naživo zase s živým přenosem,“ srovnává Štědroň. „Zatímco Dramox má k dispozici relativně ‚spořádaný‘ záznam, ve kterém jsou eliminovány chyby a odchylky, televize Naživo pracuje divočejším způsobem. Odchylky a chyby jsou tak vzaty do hry, ale samozřejmě s jistou mírou rizika. Záznam je však mnohem dynamičtější, atraktivnější pro diváky, přináší nečekané momenty, odhaluje zákulisí, umožňuje třeba živé rozhovory s herci inscenace,“ uvažuje ředitel pražské scény.

Odlišné světy

„Držím jim palce. Vítám opravdu každý projekt, který podpoří divadlo a divadelní tvůrce. Nemyslím, že si konkurujeme, každý nabízíme jiný styl kulturního zážitku,“ potvrzuje Štědroňova slova Zavadil. Dramox nicméně na televizní obrazovku hodlá proniknout alespoň skrze připravovanou aplikaci pro chytré televize.

DRAMOX Internetová služba nabízející za předplatné možnost sledovat záznamy divadelních představení.

Kolik uživatelů si už založilo profil ve Filmu Naživo, prý jeho tvůrci zatím sdělit nedokážou. „Mohu ale prozradit, že zahájení televizního provozu, tedy kabaret Pot a Lesk, sledovalo na internetu přes 64 tisíc diváků,“ hlásí Štěpán Kubišta. Jedná se o prostý součet diváků, kteří přenos sledovali přes veškeré sociální sítě i přímo portál Film Naživo.

„Dramox je užitečná věc, divák se může podívat na historická představení. My ale dbáme na formu a snažíme se divadlo přiblížit většinovému diváku. Naše kamera je součástí představení. Není statická, což obvykle divadelní záznamy nejen na Dramoxu bývají,“ srovnává Kubišta a slibuje, že časem si divák bude moci v odložené sledovanosti vybrat další kamery, střídat je a třeba i odejít s hercem do šatny.

Platformy Naživo nyní nabízejí tvorbu Cirku La Putyka, Viktora Tauše či třeba souboru Vosto5. Časem přibudou koncerty, tvorba Divadla Minor nebo muzikál Elefantazie z Městských divadel pražských. „Do budoucna plánujeme i reklamy naživo. Je o to zájem,“ vysvětluje Kubišta další finanční fungování projektu, jehož rozjezd podpořilo ministerstvo kultury.

FILM a TV NAŽIVO Internetová služba a televize umožňující za poplatek sledovat speciální verze divadelních představení.

Dramox i Naživo se shodují, že uvádět přímé přenosy premiér zatím neplánují. „Chceme, aby lidé nebyli vázáni konkrétním časem,“ vysvětluje Zavadil.

Představme si situaci, kdy covid-19 přestane být globálním problémem a vše se vrátí do starých kolejí, mají tyto platformy nahrazující živý divadelní kontakt šanci na přežití? „Smysl snímaného divadla bych viděl pouze v nějakém posunutém tvaru. Například, když jsme umístili Tajného agenta do reálného prostoru,“ popisuje Štědroň v narážce na jeden z kousků Filmu Naživo. „Zkrátka pasivní záznam z pozice diváka je nejen zkreslující, divadlo umrtvující. Ale může vzniknout i paskvil – divák může hledět na divně se pitvořící herce v podivných kostýmech, nepravděpodobných dekoracích a přitom smysl divadla unikne,“ uvažuje ředitel nad nevýhodami obou portálů, které mohou po návratu do hlediště další diváky odrazovat.

Kubišta přiznává, že standardní provoz Jatek78 dostane za ideální situace přednost.