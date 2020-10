Dejvické divadlo i Fidlovačka. Třicet scén sází na streamovací službu Dramox

Teremin či Černá díra Dejvického divadla, Zlatá šedesátá či Velvet Havel Divadla Na zábradlí. Nově spouštěný videoportál Dramox, kde si může divák z pohodlí svého divadla dopřát oblíbený či dosud neviděný divadelní kus, už nyní nabízí zajímavé kousky ověnčené mnoha oceněními.



Divák ale může sáhnout i po tvorbě královéhradeckého Klicperova divadla, libereckého Divadla F.X. Šaldy či Jihočeského divadla. Služba nyní spolupracuje s třiceti scénami po celé republice. „Každý měsíc budou přibývat nové inscenace i spolupracující divadla,“ slibuje jeden ze zakladatelů portálu Martin Zavadil. Ten na úterním oficiálním představení uvedl, že se služba měla původně k zájemcům dostat až okolo Vánoc, vzhledem k aktuální situaci kompletního uzavření divadel se však tvůrci rozhodli pro dřívější uvedení.

Služba nabízí předplatné ve dvou variantách. Měsíčně stojí 299 Kč, ročně 2990 Kč. Zájemce může Dramox vyzkoušet na týden zdarma.



Část získaných peněz prý poputuje zpět tvůrcům. „Pětapadesát procent toho, co divák zaplatí,“ upřesnil Zavadil. „Je to rozděleno podle toho, na co se divák dívá. Když uvidí jedno představení, dostane část předplatného konkrétní představení. Pokud uvidí padesát záznamů, suma se rozdělí padesátkrát,“ vysvětlil. Divák má dále možnost skrze službu oblíbené divadlo přímo finančně podpořit. Autoři počítají s tisícovkami předplatitelů.

Současnou nabídku tvoří většinou záznamy pořízené Českou televizí. Služba už ovšem nabízí i některé vlastní, časem by měly převážit. „Dramox bude využívat více kamer i prostřihy, aby dopřál divákovi co nejautentičtější zážitek,“ uvedl Zavadil k formě záznamu.

Služba zatím nabízí jen činohru a loutková představení. „Získat licenci bylo nejjednodušší,“ vysvětlil další z tvůrců Radim Horák. Časem prý přibude balet, muzikál či opera. „S Divadelním ústavem pak vedeme jednání o archivních inscenacích a dále se dvě divadla ozvala, že by u nás ráda uvedla přímý přenos svých premiér,“ dodal k dalším plánům.

Do Vánoc slibují tvůrci televizní aplikaci, na jaře i tu pro chytré telefony. Příští podzim se pak služba, kterou zaštiťuje majitel značky Livesport Martin Hájek, hodlá šířit do zahraničí. Nabízet by chtěla zahraniční produkci i minimálně anglické titulky pro tu českou.