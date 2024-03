VIDEO: Muzikálový fenomén. Své třicetiny oslaví Dracula velkým turné

Příští rok to bude už třicet let, co se na našich pódiích poprvé objevil jeden z nejikoničtějších českých muzikálů a možná vlastně i jeden ze symbolů zdejších 90. let. Muzikál Dracula z dílny Zdeňka Borovce, Richarda Hese a Karla Svobody měl totiž premiéru v roce 1995. Konkrétně tedy 13. prosince v pražském Kongresovém centru. Následně se hrál v Hybernii či Městském divadle Karlín, ale třeba i v jihokorejském Soulu. Dočkal se korejské, ruské i polské verze.

„Třicet let – i s nějakými přestávkami – to už je výkon i na světové poměry. Je to opravdu náš nejúspěšnější muzikál,“ uvedl k blížícímu se jubileu muzikálový producent Oldřich Lichtenberg.

V lednu 2025 proto muzikál v rámci oslav třicetin vyrazí na velké turné. Nebude u toho pochopitelně chybět Daniel Hůlka, kterého titulní role tak proslavila, že jeden rok ve Zlatém slavíkovi přeskočil i Karla Gotta. „Dracula je pro mě něčím naprosto mimořádným. Byl jsem u jeho vzniku, mám za sebou téměř 1 400 představení. Vedle mne se už vystřídaly tři generace Adrian a Lorraine a já si stále každé představení užívám,“ uvedl Hůlka.

Vedle Hůlky si na turné zahrají a zazpívají Monika Absolonová, Eva Burešová či třeba Richard Genzer. Diváci se pochopitelně dočkají klasik jako „Vím, že jsi se mnou“, „Nespravedlivý Bůh“ či „Jsi můj pán“.

Turné odstartuje 14. ledna v brněnské Winning Group Areně. Dracula se následně zastaví v Bratislavě, Košicích, Ostravě, Pardubicích a Českých Budějovicích. Poslední zastávkou bude 3. února Liberec. Vstupenky jsou již k dispozici.