GLOSA: Tak nám muzikál Dracula už zase vstal z mrtvých. Obstál by i dnes?

Tomáš Šťástka
  11:15
Muzikálový Dracula, který znovu vstal ze své rakve ku příležitosti třicátého výročí od premiéry, svou pouť po velkých halách už ukončil. Stalo se tak minulý týden, kdy završil svou jízdu dvěma představeními v pražské O2 areně. Kolega hudební recenzent Josef Martínek první z těchto závěrečných show ocenil 80 procenty. Já bych na něj rád navázal.
Snímek z koncertního provedení muzikálu Dracula v O2 areně (11. února 2026,...

Snímek z koncertního provedení muzikálu Dracula v O2 areně (11. února 2026, Praha). | foto: Kateřina Nová

Snímek z koncertního provedení muzikálu Dracula v O2 areně (11. února 2026,...
Snímek z koncertního provedení muzikálu Dracula v O2 areně (11. února 2026,...
Snímek z koncertního provedení muzikálu Dracula v O2 areně (11. února 2026,...
Snímek z koncertního provedení muzikálu Dracula v O2 areně (11. února 2026,...
18 fotografií

Vybral jsem si přece jen trochu menší uvedení, které se odehrálo 4. února v českobudějovické Budvar aréně. Oprašovaným inscenacím se obecně spíše vyhýbám, ovšem tady mne přesvědčily dvě záležitosti. Jednak podzimní setkání s Danielem Hůlkou, který své zábavné vzpomínání na příchod životní role okořenil i vzpomínkami na devadesátá léta obecně.

A dále osobní nostalgie – Draculu jsem někdy v roce 1996 viděl jako vůbec druhou takovou produkci, hned po veleslavné české verzi Jesus Christ Superstar s Kamilem Střihavkou a Danem Bártou. Jistě jsem tehdy nebyl jediný, pro koho tyto dva počiny stojí na počátku setkávání se s muzikálem, operetou či – chcete-li – rockovou operou.

RECENZE: Démonický a loučící se Hůlka jako Dracula lačnil po krvi v O2 areně

Byl jsem tedy moc zvědav, co dnes zbylo z díla, které u nás požívá až kultovní status. Zaslouženě? Nebo je to tím nostalgickým pelem, který na Draculu snáší skutečnost, že všichni čtyři ústřední autoři jsou už po smrti? Nebo jednoduše jen tím, že Dracula prostě patří do časů mládí a oněch dnes tak rezonujících devadesátek? Či to opravdu prostě bylo tak dobré dílo, které by obstálo i dnes?

To vše mi rezonovalo hlavou, když jsem se znovu po třiceti letech vydal na pouť do Transylvánie a sledoval plenění kláštera, smrt Adriany, oběť Lorraine i finále v daleké budoucnosti. Právě onen, dnes spíše legračně futuristický závěr logicky zestárnul nejvíce, ovšem celkově jsem musel uznat, že by Dracula nejspíše opravdu obstál.

Ten je hezkej, kdyby uměl trochu zpívat! Hůlka vzpomíná, jak se stal Draculou

Dokládá to třeba skutečnost, jak lehce do svých rolí vpluly osvědčená Monika Absolonová (Lorraine) či u nás spíš méně známá slovenská zpěvačka Zdenka Trvalcová (Adriana/Sandra). A stejně tak i fakt, že uvedení vůbec neuškodilo chladně neútulné prostředí hokejové arény. Ostatně původní Draculova domovina v Kongresovém centru také nebyla zrovna výhra, což taktéž ukazuje, že už tehdy to bylo dílo dotažené a s velkým potenciálem.

I po třiceti letech si celou show pro sebe ukradl Daniel Hůlka. Že je pro něj tento projekt více než jen milou vzpomínkou, dokázal v samotném závěru, když dojatě „tam nahoru“ děkoval zmíněné čtveřici Svoboda, Borovec, Bednárik, Hes.

Za dalších třicet let už na Draculu nejspíš nepůjdu, ale jestli se stále bude hrát, budu pro to mít pochopení.

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise.

Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...

Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková

Premium
Ivana Chýlková

Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...

RECENZE: Kterak si Josef Carda a Dana Morávková zařádí v apartmá hotelu Plaza

Josef Carda a Dana Morávková v komedii Apartmá v hotelu Plaza

Dáma v nejlepších letech se spokojeně rozhlédne po hotelovém pokoji. Ano, to je to místo, kde s manželem před pětadvaceti lety strávili nezapomenutelnou svatební noc! Bude ta dnešní stejně...

22. února 2026  9:15

Berlinale má vítěze. Zlatého medvěda získal snímek o politickém pronásledování

Režisér Ilker Catak přebírá Zlatého medvěda za nejlepší film za snímek „Gelbe...

Zlatého medvěda za nejlepší snímek 76. ročníku filmového festivalu Berlinale získal film Gelbe Briefe (Žluté dopisy) německého režiséra tureckého původu Ilkera Çataka. Na slavnostním večeru v Berlíně...

21. února 2026  20:54

Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument

Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za...

Na 76. ročníku filmového festivalu Berlinale uspěl česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki. Získal ocenění za nejlepší dokument. Autorka ve filmu...

21. února 2026  14:27,  aktualizováno  19:20

Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu budí vášně i pohoršení. Jako by Rusové točili Trumpa

Premium
Jude Law jako Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu

Patřil k nejočekávanějším filmům roku, jenže první reakce na titul Čaroděj z Kremlu, který do Česka dorazí koncem února, nejsou zrovna nadšené. Padají v nich i výrazy jako brak, karikatura nebo...

21. února 2026

Profesor Snape by oslavil 80. narozeniny. Připomeňte si oblíbeného Alana Rickmana

Alan Rickman v roli profesora Snapea v Harrym Potterovi

Britský herec Alan Rickman se narodil 21. února 1946. Je známý zejména rolí profesora Snapea z filmových příběhů o čaroději Harrym Potterovi. První velkou slávu ale zažil už v 80. letech minulého...

21. února 2026  11:15

TELEVIZIONÁŘ: Závod, kde musí stačit euro na den. Konečně začíná Asia Express

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Více než dvacet let po svém vzniku dorazila do Česka soutěžní reality show, kterou pod názvem Asia Express nyní uvádí streamovací služba prima+ a o týden později nasadí Prima.

21. února 2026  8:24

Dobře ty, vysekl mu poklonu Bob Dylan. MGK dodnes nechápe, jak k tomu došlo

Machine Gun Kelly

Americký rapper, zpěvák, muzikant a herec Machine Gun Kelly vystoupí v sobotu 21. února v pražské O2 areně. V rámci svého doposud největšího světového turné umělec představí nové skladby ze sedmého...

21. února 2026

Museum Kampa láká na konkretisty sochaře i nevídanou kolekci od Špály

Výstava autorů Valeriana Karouška a Jiřího Nováka Nitro země, křídla, dálky v...

Museum Kampa servíruje milovníkům umění hned trojnásobnou porci nových výstav. V hlavní budově v areálu v Sovových mlýnech se představí dvojice sochařů Jiří Novák a Valerián Karoušek, tvůrčí manželé...

20. února 2026  16:31

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

20. února 2026  15:24

Na letním hudebním festivalu Hrady CZ letos fanoušky čeká novinka

Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad...

Letošní 21. ročník festivalu Hrady CZ opět zamíří k osmi historickým památkám po celém Česku. Letos na fanoušky kromě tradiční pořádné porce interpretů čeká i jedna novinka. Na programu jsou už...

20. února 2026  14:13

Po Melanii přichází Livia. Film o bývalé první dámě natočil režisér VyVolených

Livia Klausová (září 2025)

Do českých kin v březnu zamíří dokumentární film o bývalé první dámě Livii Klausové. Má ambici ji představit jako výjimečnou ženu, která zastala mnoho životních rolí. Film režíroval Adrian Stojkov,...

20. února 2026  14:03

Měla jsem období temna, říká k dění okolo Sbormistra herečka Kateřina Falbrová

Premium
Herečka Kateřina Falbrová (11. února 2026)

Titulem objev loňské sezony se po premiéře filmu Sbormistr může s jistotou pyšnit Kateřina Falbrová. Původně členka Kühnova dětského sboru (KDS) přesvědčila svou autenticitou nejen režiséra filmu...

20. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.