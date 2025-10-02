Ti, o které se tolik nezajímáme. Pražské křižovatky mluví o kimči i milování starších

  13:46
Činohra Národního divadla zve diváky na osmý ročník mezinárodního divadelního festivalu Pražské křižovatky v Centru současného umění DOX a kostele sv. Anny. Návštěvníci nahlédnou do života odlišných kulturních i generačních skupin. Originálním zpracováním odhalí jejich běžné, ale i méně obvyklé strasti i životní radosti. Festival se koná v říjnu a listopadu.

„Budou k nám promlouvat lidé ze sociálních skupin, které v naší společnosti normálně nemají tak silný hlas. Mají ale zajímavé osudy a o ty se s námi přijedou podělit. V souvislosti s rostoucím napětím po celém světě se těšme, že máme divadlo, kde můžeme svobodně sdílet své zkušenosti,“ řekl s nadšením umělecký ředitel Činohry Národního divadla Lukáš Trpišovský.

Diváci v rámci Pražských křižovatek uvidí tři inscenace: Tajný život starých lidí od Mohameda El Khatiba, Haribo Kimchi od Jahy Kooa a Opatruj se od Alexandra Zeldina. V doprovodném programu představí kapela Caravan of LUV svůj rituální koncert Healing Prague. Každá z inscenací otevírá citlivá témata mezilidských vztahů, péče a identity.

Inscenace jihororejského autora Jaha Koo s názvem Haribo Kimchi.
Inscenace jihororejského autora Jaha Koo s názvem Haribo Kimchi.
Inscenace jihororejského autora Jaha Koo s názvem Haribo Kimchi.
Inscenace jihororejského autora Jaha Koo s názvem Haribo Kimchi.
„Letošní ročník festivalu se soustředí na mezilidské vztahy – na to, co nás v každodennosti zachraňuje. V konečném důsledku je totiž nejdůležitější, jak jsme se k sobě navzájem chovali, komu jsme pomohli a kdo pomohl nám. Lidskost, naslouchání a empatie jsou ústředními tématy vybraných inscenací,“ říká dramaturgyně festivalu Nina Jacques.

Cirque du Soleil přilákal přes 75 tisíc lidí, k vidění bude už jen deset dní

„Festival Pražské křižovatky svým zaměřením na uvádění autorských děl z tvorby předních současných režijních osobností kontinuálně vytváří spojení s tím podstatným, co se děje v evropském divadle. Spojení Centra současného umění DOX a festivalu Pražské křižovatky vnímáme jako smysluplné z hlediska hodnotové i umělecké orientace,“ uvádí Viliam Dočolomanský, programový ředitel pro živé umění DOX.

Návštěvníci se v rámci vstupenky mohou v den konání bezplatně vydat i do výstavních prostor galerie. O čem tedy nabízené inscenace a hudební večer vyprávějí?

Hořko-sladké Haribo Kimchi

Překvapivá chuť polévky z mořských řas, ostrý zvuk nože krájejícího okurku, syčení a prskání rozpáleného oleje, ve kterém se smaží houby. Multižánrová inscenace Haribo Kimchi kombinující hudbu, hi-tech video a robotické herce se zamýšlí nad kulturní asimilací se všemi jejími problémy a paradoxy. Absurdní scénky vyprávějí o dějinách kultury kimči, neskrývaného rasismu, studu pramenícího ze snahy vmísit se a hluboce zakořeněném domově s chutí umami.

Inscenace servíruje divákům osobní příběhy nakládané ve sladkokyselém nálevu melancholie a probouzí přitom všechny smysly. Haribo Kimchi zavede diváky k typickému jihokorejskému stánku s občerstvením, který lze najít v tamních nočních ulicích.

Představení o délce 70 minut bez přestávky se hraje v korejštině a angličtině s českými a anglickými titulky. Vhodné pro diváky od 13 let.

RECENZE: Od Bóži Modrého po Jardu Jágra. Ypsilonka si své hokejové téma obhájí

Má milostný život starších lidí stále jiskru?

Francouzský režisér Mohamed El Khatib se vydává za postaršími lidmi, abychom si s nimi povídali o jejich milostném životě. Jak člověk stárne, musí se vyrovnat nejen s tím, jak se na něj dívá společnost, ale také s pohledem na vlastní opotřebované tělo, jehož fyziognomie se den za dnem mění. Co přitom v těle neoblomně zůstává, je láska. A ještě více touha, kterou může provázet nově objevená sexualita.

Program Pražské křižovatky:

Tajný život starých lidí :
Út 7. 10., 19.00, Pražská křižovatka – kostel sv. Anny *
St 8. 10., 19.00, Pražská křižovatka – kostel sv. Anny

Haribo Kimchi:
Pá 14. 11., 19.00, DOX *
So 15. 11., 19.00, DOX *

Opatruj se:
Po 24. 11. 2025, 19.00, DOX *
Út 25. 11. 2025, 19.00, DOX *

Caravan of LUV: Healing Prague:
St 8. 10., 20.30, Dvůr Pražské křižovatky v Anenském areálu

* Po představení následuje diskuse s tvůrci.

Smyslem této inscenace je dozvědět se, jak prožívá lásku starší generace. Jako podklad pro toto dokumentární dílo posbíral El Khatib vyprávění lidí z různých společenských vrstev, z nichž poté spřádá příběh odrážející všechny možné podoby milostného života. Nostalgicky vzpomínání na minulé románky a je příslibem, že touha může být skryta v našem křehkém bytí až do samého konce.

Představení o délce 70 minut bez přestávky se hraje ve francouzštině s českými a anglickými titulky. Vhodné je pro diváky od 15 let.

Vytržení z běžného večera

Několik lidí přijíždí na noční směnu do masokombinátu. Vidí se poprvé v životě. Jsou to uklízeči a uklízečky, které najímá pracovní agentura jako dočasné zaměstnance. Jednou za čtyři hodiny mají vždy nárok na přestávku. Scházejí se u čaje nebo kafe, čtou si časopisy a povídají si. Když se rozední, jdou domů nebo do jiné práce. A tak pořád dokola. Dokud se něco nestane, dokud se dosud izolovaně žijící lidé nedostanou k sobě moc blízko, moc rychle.

Ve své hře Opatruj se naplněné černým humorem odhaluje britský divadelní režisér a dramatik Alexander Zeldin příběhy neviditelné třídy prostřednictvím výzkumu, přímých zkušeností a zapojení lidí pracujících na smlouvy bez zaručené minimální pracovní doby.

Hodinu a půl bez přestávky dlouhá inscenace je ve francouzštině s českými a anglickými titulky. Vhodná pro diváky od 12 let.

Bouřlivé to nebylo. Odvolaný šéf Ypsilonky odmítá dohady s hvězdami slavné scény

Nastal čas pro Woodstock 3.0?

Jak můžeme čelit světu v těchto bouřlivých časech? Říká se, že na světě existuje něco kolem 110 milionů milostných písní a každý den přibudou přibližně dva tisíce dalších. Elia Rediger se svou kapelou vytvořil ozdravný rituál, který skrze lásku pomáhá léčit zlomená srdce a utrápené duše.

V rámci evropského turné odehraje Caravan of Luv své „late night shows“ vždy se speciálními místními hosty s jediným cílem – uzdravovat. Jejich zastávka v České republice proběhne pod heslem Healing Prague! Účast tohoto projektu na festivalu podpořila platforma Prospero NEW, která je spolufinancována z programu Evropské unie Kreativní Evropa.

