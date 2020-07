Překotná hospodyně Josefa. Jitku Smutnou srovnávají s Danou Medřickou

„Smála jsem se, Dana Medřická je nesrovnatelná herečka,“ komentuje to Jitka Smutná a potvrzuje, že je to pro ni poklona. „Já si na to ale nepotrpím. Je však pravda, že obě máme sklon k tragikomice a že v Hradci Králové právě Kočičí hru v alternaci s Pavlou Tomicovou hraji. A mockrát si zde na Danu Medřickou vzpomenu. Jako mladá jsem měla možnost poznat ji osobně,“ vzpomíná.



Herečka se v aktuální novince Ungeltu, která vznikla podle předlohy francouzské dramatičky Dany Laurentové, objeví s Radkem Valentou a svou dcerou Terezou Nekudovou. „Velmi dobře pozná, kdy jsem v úzkých. Je příjemné mít vedle sebe někoho, kdo mne v případě nějaké chyby rychle přečte a zasadí zpátky tam, kde mám být. Což je v této záplavě rychlého textu dobrá věc,“ pochvaluje si herečka účast dcery.



Smutná hraje svéráznou hospodyni zachraňující jedno manželství. „Obyčejná paní, která nerezignovala na to, se v životě ještě něco naučit. Hodně překotná. A to jak v řeči, tak v řešení situací. Je to komická francouzská figura – ve francouzských komediích byly často služky zábavné hybatelky děje,“ popisuje roli a dodává, že paní Josefa je velkým výdajem pozitivní energie. „Potřebuji na to být fit a v bezpečném prostředí. Tato naše trojice mi to poskytuje stejně jako výborný režisér Milan Shejbal,“ dodává.

Ungelt novinku v létě třikrát uvede na kamenné scéně a třikrát v rámci letního hraní. „Je to hra o jedné malé kuchyni,“ potvrzuje herečka snadný přesun kusu.