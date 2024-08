RECENZE: Chybí už jen kačer Donald. Don Giovanni je zamořený nápady

Režíroval ji Ital Romeo Castellucci, jehož nápady operu doslova pohltily. Od předehry. U této opery je člověk od chvíle, co zhasnou světla a přijde dirigent, vnitřně naladěn na proslulé vstupní akordy. Jenže než na ně tentokrát dojde, odehraje se na jevišti docela dlouhá němá „předpředehra“, při níž dělníci vynášejí inventář jakéhosi chrámu – lavice, obrazy, sochy, včetně ukřižovaného Krista.

Teprve když je chrám úplně vybydlený, začne předehra. V první chvíli mne napadlo, že celá scenérie má být narážka na proslulou salcburskou architekturu, že svůdník bude řádit na jejím pozadí a že tím inscenace jakoby vzdá hold Mozartově rodišti.

Kopírka, odpadky a brána

Ale ne, tímto směrem se inscenace neubírá. Následuje záplava nejrůznějších výtvarně stylizovaných výjevů, které nejsou nijak provázané a vlastně je nejde vysvětlit, ani uvést do souvislosti, lze je pouze vyjmenovat. Hned na úvod po jevišti proběhne živá koza a publikum se rozesměje – no jasně, legrace.

V první scéně se seshora kolmo snese auto, myslela jsem tedy, že Giovanni na Donnu Annu zaútočil v autě a ona se z něho nějak vysouká... Ale ne, oba prostě přijdou ze strany. Zápas Dona Giovanniho s Anniným otcem Komturem vypadá, že starce trefil šlak dřív, než ho mohl usmrtit Giovanni, což by bylo zajímavé, ale s tímto motivem se dál nepracuje. Mrtvola leží mezi dvěma matracemi, zatímco Donna Anna zpívá duet se svým snoubencem Donem Ottaviem.

Donu Elvíru při jejím prvním vstupu provází malý chlapec, který běhá za Giovannim. Že by následek milostného poměru? Anebo oblíbené režisérské klišé upozorňující na hrdinovo nešťastné dětství? Při Leporellově „rejstříkové“ árii, kdy sluha ukazuje Doně Elvíře seznam lásek svého pána, si Leporello přiveze rovnou celou kopírku a další se snese shora.

Shůry toho vůbec dost padá. Třeba oranžové balónky. Při duetu Dona Giovanni se Zerlinou se zase snese černý kočár - čistě výtvarně docela působivý, ale zase bez jakéhokoli dramatického významu. Na jeviště dopadne i klavír, jenž se při pádu rozbije, a přesto na něj Don Giovanni hraje. Dále se objeví půlka koně, hromada dámských střevíčků, kostlivec, kontejnery s hořícími odpadky, fotbalová brána či obézní muž v bikinách.

Po jevišti každou chvíli chodí početný zástup žen – v programu se lze dočíst, že jde o obyvatelky Salcburku, které režisér přizval ke spolupráci. Ale co tím chtěl říct? Že v této opeře jde o ženy? Dokonce o hodně žen? To snad ví každý, kdo si aspoň přečte děj opery...

Pudl na útěku

Samotné postavy chodí v moderních oblecích, Don Giovanni a Leporello jsou oba v bílém obleku a téměř k nerozeznání, což samo o sobě není novinka, už nejednoho režiséra napadlo, že ti dva jsou dvě strany jedné mince. Z civilu se vymyká Don Ottavio, který se převléká z jednoho směšného kostýmu do druhého.

Jednou vypadá jako figurka z comedie dell’arte, která si dokonce postupně přivede dva psy, podruhé pudla s oholeným pozadím. Během Ottaviovy árie uteče do zákulisí – tedy ten pudl. Těžko říct, zda záměrně či náhodou. Jindy je Don Ottavio za rytíře s vlajkou, pak zase králem s nasazenou korunou. Jistě, Don Ottavio působí v opeře trochu strnule; je však také protikladem ohnivého Dona Giovanniho a Mozart mu napsal vroucí hudbu. Proč tedy z něj dělat karikaturu?

W. A. Mozart: Don Giovanni 30 % Salcburský festival, 19. srpna 2024

Scéna na hřbitově, kde Don Giovanni pozve na večeři sochu Komtura, se vlastně nekoná. Nekoná se ani socha, pouze se hemží jakési stíny. Večeře Dona Giovanniho, na niž socha přijde a strhne hrdinu s sebou, se taky nekoná, hříšník se svíjí na jevišti sám, když předtím ze sebe serve oděv. Oživlá socha je přirozeně vždy režijní oříšek – může být totiž snadno víc legrační než strašlivá, ale Castellucciho řešení upadá do opačného extrému, divadelně je nijaké.

Při závěrečném ansámblu, v němž postavy zpívají o tom, že kdo konal zlo, špatně skončil, přinesou komparzisti na jeviště sochy v různých polohách, před něž posléze ulehnou i dotyční pěvci. Proč? V rozhovoru v tištěném programu režisér vysvětluje, že s odchodem Giovanniho mizí i energie, a tudíž všechno zkamení... Ale kdo to má pochopit? A kam se poděl úvodní chrám?

Jestli něco zkamenělo, tak to byl samotný příběh a jeho aktéři. Kdyby se na jeviště snesla třeba helikoptéra, z níž by vyskákaly jeptišky s kačerem Donaldem, bylo by to už jedno. Režisér by určitě vysvětlil, co to symbolizuje.

Raději na výstavu

Romeo Castellucci je vystudovaný malíř a výtvarník a v tom je nejspíš podstata problému – uvažuje pouze výtvarně, nikoli divadelně, necítí drama, neuvědomuje si, že s herci postavy nedokáže oživit, že nestaví na jejich charismatu, ani se jim ho nesnaží pomoci vytvořit.

Jeho inscenace připomíná expozici výtvarných instalací na téma Don Giovanni – kdyby se prezentovaly v nějaké výstavní síni, člověk by u nich možná se zájmem nějakou dobu postál a v klidu by přemýšlel. Jenže divadlo je něco úplně jiného. Možná by Castellucci mohl pomoci nějaké jiné, třeba dlouhé barokní opeře, ale ne Donu Giovannimu.

Je pravda, že s obrovským jevištěm Velkého festivalového domu, kde se inscenace hraje, zápasí většina režisérů. Zvlášť když jde o relativně komorní titul. Ale zažila jsem inscenace, v nichž se podařilo skloubit prostor i drama, a pěvce, kteří i velký prostor dokázali ovládnout svou osobností a uzpívat. Takže to není omluva.

Jediný skutečně divadelní efekt se režisérovi podařil při slavné Giovanniho „šampaňské“ árii. Hrdina ji přednesl vpředu na jevišti, přičemž celý orchestr vyjel nahoru – prostě číslo, které zastavuje show. Bohužel hudebně to nevyšlo, což už jde na vrub i řeckého dirigenta Teodora Currentzise. Árie byla tempově tak utržená z řetězu, že každý pěvec by ji sotva odintonoval, o artikulaci nemluvě a orchestr by ho přehlušil. Což se i stalo.

Rychle a hlasitě

Dle mého názoru ve světě včetně Salcburku přeceňovaný dirigent operu nastudoval se souborem Utopia Orchestra, který založil. A pokud na jevišti vládne výtvarný zmatek, v orchestřišti panuje chaos hudební. Už předehra vyzněla hlučně, ba skoro uřvaně a tempově byla přímo zběsilá.

Rychle a hlasitě – to zřejmě dirigent (a nejen tento) považuje za drama a u části publika s tím slaví úspěch. Navíc ne všechno, co se ten večer dalo slyšet, bylo od Mozarta. To, že se do inscenací vsouvají další zvuky, ba hudební pasáže (jedna taková třeba uváděla hřbitovní scénu), už dnes zjevně nikomu nevadí.

Vynahradili něco aspoň zpěváci svými výkony? Jak kdo. Nejlépe se poslouchala (prostě proto, že ve velkém prostoru byla slyšet) ruská sopranistka Naděžda Pavlova v roli Donny Anny. Její hlas je dost robustní na dramatické pasáže, ale současně i flexibilní tam, kde je zapotřebí pohyblivost.

Představitel Dona Giovanniho, italský barytonista Davide Luciano, má pěkný barevný hlas i slušnou techniku, ale chybělo mu skutečné charisma – což ale jde i na vrub režiséra. Relativně nosný hlas předvedla ještě italská sopranistka Federica Lombardi coby Donna Elvíra.

Ostatní sólisté už měli dost problém s tím, aby vůbec byli slyšet. Německý tenorista Julian Prégardien s úzkým, jakoby krátkým, bezbarvým hlasem nedokázal vyjádřit grácii Dona Ottavia. Ruský basista Dmitrij Uljanov jako Komtur byl slyšet jen, když už zpíval ze záhrobí – amplifikovaně. Americký basbarytonista Kyle Ketelsen nebyl slyšet v podstatě vůbec. Malé a slabé hlasy měly též libanonsko-ruská sopranistka Anna El-Khashemová a švýcarský barytonista Ruben Drole v rolích Zerliny a Masetta.

Není to obsazení, jaké bych čekala od Salcburského festivalu. Možná by obstálo v menším divadle. Režie v divadle neobstojí vůbec. Vybavila jsem si historické studie o tom, jak se v 19. století běžně přidávaly do Dona Giovanniho postavy drába či ponocného a publikum se ohromně bavilo. A jakou práci dalo nadšencům uvádět Mozarta tak, jak to napsal sám. Historie se opakuje. Třeba se dočkáme nových nadšenců.