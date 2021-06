Byla chyba mlčet? Macháčková ztvární stodvaletou Goebbelsovu sekretářku

Brunhilde Pomselová se dožila sto šesti let a byla tedy jedním z posledních žijících svědků konce třetí říše přímo v Hitlerově bunkru. Čtyři roky před svou smrtí se svěřila dokumentaristům se svými vzpomínkami.

A následný snímek Německý život se pro uznávaného dramatika Christophera Hamptona stal inspirací k napsání hry. Tu jako první před dvěma lety nastudovalo londýnské Bridge Theatre s Maggie Smithovou v hlavní roli.

„To téma je strašně bolavé. A bohužel i s přesahem do současnosti. Nabízejí se otázky, do jaké míry tito částečně zúčastnění lidé zavinili ony známé hrůzy. Nakolik byla chyba, že mlčeli,“ uvažuje Macháčková, kterou si pro roli vybrala sama ředitelka Divadla v Řeznické Yvetta Srbová.



„Už na jaře jsem dělala monodrama Chopin_Sandová. Tehdy jsem na Facebook nahrála video, jak jsem vyčerpaná. Yvetta Srbová z toho patrně usoudila, že bych mohla hrát stodvaletou ženu,“ popisuje herečka se smíchem a už vážněji dodává, že vedle tématu ji zaujal právě úkol ztvárnit tak starou ženu.



Na ministerstvu propagandy

Jeden německý život se přitom nedotýká pouze sekretářčiných časů po boku německých pohlavárů. „Pomselová vzpomíná od tří let, kdy vypukla první světová válka. Nejde tedy jen o třetí říši, vypráví, jaké byly tehdy v Německu problémy a nezaměstnanost. Jak Hitler nastoupil a jak to na ni působilo nadějně. Či jak se z práce v rozhlasu dostala na ministerstvo propagandy. A jak poprvé viděla Goebbelsův projev a co to s ní udělalo,“ prozrazuje Macháčková.

Jako stodvaletá žena si na jevišti v Řeznické příliš pohybu neužije. „Budu sedět, vyprávět a snažit se být nehybná. Dlouho jsem se do toho vpravovala, protože jsem dost aktivní člověk. Na druhou stranu miluji postavy, do kterých musím zevnitř proniknout. Snažím se jí tedy dostat co nejblíže,“ popisuje.

Premiéra už ve středu

Podle Macháčkové nyní Pomselové vzpomínky opravdu rezonují. „Nedávná doba okolo lockdownu i současné období před volbami, kdy všichni přemítáme. Případně celosvětová situace. Všechno se to tak nějak připomíná,“ uvažuje a dodává, že poselstvím kusu může být varování, jak se bezděčně necháváme ovlivňovat a podléháme iluzím a nejrůznějším pravdám. „A jak ve chvíli, kdy můžeme říci ne, to neuděláme a naše netečnost přeroste do nějaké katastrofy.“

Macháčková se s režisérem Radimem Špačkem setkává poprvé. „Osobně jsme se neznali, ale sleduji jej od jeho cesty do Sarajeva. Stejně jako v případě Yvetty Srbové jde o báječné setkání,“ dodává.

Novinka má v kamenném divadle premiéru ve středu a ve čtvrtek. Produkci Divadla v Řeznické bude možné přes léto sledovat na vybraných letních scénách. Jeden německý život zahrají třeba v zahradě Werichovy vily.