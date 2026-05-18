Mimořádná událost. Divadlo v Plzni uvede příští rok Fantoma opery

Autor: ,
  10:08
Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni získalo licenci na uvedení muzikálu Fantom Opery skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Jeden z nejslavnějších muzikálových titulů světa uvede muzikálový soubor na Nové scéně na začátku sezony 2027/2028, přípravy ale začnou už v nadcházející sezoně. Muzikál z roku 1986 se v ČR dosud hrál ve vlastním nastudování pouze v divadle Goja Music Hall s premiérou v roce 2014.
Záběr z derniéry legendárního nastudování muzikálového Fantoma Opery na...

Záběr z derniéry legendárního nastudování muzikálového Fantoma Opery na Broadwayi (16. dubna 2023) | foto: Reuters

Plzeňská inscenace bude s novým českým textem libretisty a textaře Michaela Prostějovského a dosavadního dramaturga muzikálového souboru Pavla Bára, řekla mluvčí divadla Martina Drbušková.

„Získání licence na Fantoma opery je pro naše divadlo mimořádnou událostí. Jde o titul, který představuje uměleckou i produkční výzvu nejvyššího řádu,“ řekl ředitel divadla Martin Otava. Plzeňské divadlo uvedlo z Lloyd Webberových muzikálů v posledních deseti letech Kočky, Sunset Boulevard, Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť a od roku 2023 je na repertoáru muzikál Jesus Christ Superstar. Loni a letos DJKT uvedlo tři koncerty s téměř 30 skladatelovými největšími hity a skladbami od počátků jeho tvorby do současnosti.

DJKT začne na inscenaci Fantoma opery pracovat už v příští divadelní sezoně. Držitelé licenčních práv budou schvalovat inscenační tým, obsazení, scénografie i kostýmy. „Fantom opery je snem mnoha interpretů a zároveň mimořádně náročný titul po pěvecké, herecké, technické i provozní stránce. Věřím ale, že máme tým, který si s tímto úkolem poradí,“ dodal šéf muzikálového souboru Jozef Hruškoci.

Fantom opery britského skladatele Andrewa Lloyda Webbera je adaptací stejnojmenného románu francouzského spisovatele Gastona Lerouxe, jenž poprvé vyšel v roce 1909. Hlavní hrdinkou příběhu je mladá operní pěvkyně Christine, které záhadná postava pomáhá pilovat hlasové umění v Paříži 19. století. Příběh nabírá temný rozměr ve chvíli, kdy si Fantom zvolí Christine jako svou múzu, zatímco ona se zamiluje do mecenáše umění Raoula. Muzikál měl premiéru 9. října 1986 v Londýně. Od ledna 1988 až do dubna 2023 se hrál na Broadwayi a s 13 981 reprízami se stal nejhranějším představením v historii Broadwaye.

Mimořádná událost. Divadlo v Plzni uvede příští rok Fantoma opery

