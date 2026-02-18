Stoletý Hurvínek se po rekonstrukci vrací domů. Na nové scéně vítá nejmenší diváky

Hurvínek letos oslaví 100 let a dostal k významnému výročí novou scénu a zkušebnu ve svém domovském divadle, kde téměř rok nehrál. Nyní se může Divadlo Spejbla a Hurvínka vrátit do zrekonstruovaných prostor v Dejvicích a na nové scéně hned uvede novinku pro děti od 2 let.
Rekonstrukce přinesla divadlu modernizaci hlediště i zázemí, nový prostor pokladen, který se změnil v zákaznické centrum s obchodem a expozicí loutek, ale hlavě v divadle vznikla z bývalého muzea loutek přístavbou do dvora nová zkušebna, která zároveň slouží jako studiová scéna.

„Přesune se sem stávající miminí repertoár, loutkový kurz, dílničky, workshopy a nově zde budou probíhat rovněž besedy či tvůrčí setkání. Zároveň bude zkušebna zásadním prostorem pro naše divadlo, jelikož zde budeme moct nově zkoušet představení pro Hlavní sál,“ řekl k novému Studiu umělecký šéf Divadla Spejbla a Hurvínka David Janošek.

Uskuteční se tu i první premiéra tohoto roku Mánička a bubáčci, která bude určena pro nejmenší diváky. „Režisérka a autorka Janka Ryšánek Schmiedtová tentokrát nazkoušela představení pro děti od 2 let o těžkostech usínání. Pro nás to je průlomový formát v této věkové kategorii – pevně věřím, že se stane kouzelnou a originální součástí repertoáru a vytvoří nám pomyslný most z miminího divadla k inscenacím pro děti od 4 let, pravidelně uváděným v Hlavním sále. Tato premiéra bude i skutečným křtem nově vybudované zkušebny,“ prozradil Janošek.

V dětství pro mě byl Hurvínek vzor, snil jsem, že budu jako on, říká David Janošek

Mánička a bubáčci je hudebně-loutková inscenace o tom, že bát se není vůbec nic špatného, ale daleko lepší je strachy překonat. Každý má v sobě malou Máničku, co potřebuje dodat odvahu, aby uvěřila, že všechny bubáky světa zvládne levou zadní. Autorkou hudby je Vladivojna La Chia.

„Mánička pozve diváky od dvou let do svého pokojíčku, kde se tato mladá dáma snaží usnout, ale stále ji někdo vyrušuje a dějí se podivné věci. Ale vedle toho, že se bude trochu bát, zažije i kopec legrace. Po dvou zážitkových inscenacích pro opravdu ty nejmenší diváky vzniká kus pro batolata od dvou let. Něco takového v Divadle Spejbla a Hurvínka ještě nebylo a s celým týmem se už nemůžeme dočkat, jak na tento nový typ představení budou naši malí i velcí diváci reagovat,“ říká autorka námětu, scénáře a režisérka inscenace Janka Ryšánek Schmiedtová.

Kdo štěká psa Žeryka? Hurvínkův pes patřil původně Spejblově milence

Ještě před návratem na svou domovskou scénu stihlo divadlo turné po Spojených státech, kde navštívilo místní krajanské spolky a sokolské organizace, odehrálo představení v České národní budově na Manhattanu a pro žáky českých a slovenských škol v New Yorku, Pittsburghu, Filadelfii a Washingtonu.

„Setkání s krajany byla nejen příležitostí ke kulturnímu sdílení a navázání osobních kontaktů, ale také symbolickým propojením českých kořenů, jazyka a humoru napříč kontinenty. Spejbl s Hurvínkem a Máničkou přivezli do Ameriky kus české divadelní historie i současnosti a nabídli divákům všech generací radostné a srdečné setkání s dobře známými hrdiny,“ říká ředitelka scény Denisa Kirschnerová.

„Pobyt v USA vnímáme jako ‚spanilou jízdu’ či kulturní misi, neboť Divadlo Spejbla a Hurvínka tím naplňuje jednu ze svých dlouhodobých snah, vedle obvyklých komerčních zájezdů také šířit povědomí o tradici českého loutkářství a odkazu prof. Josefa Skupy a díky tomuto setkávání rovněž udržovat živé vazby s krajanskými komunitami,“ dodává.

Stoletý Hurvínek

Slavnému loutkovému rošťákovi Hurvínkovi bude v květnu 100 let. Divadlo k této příležitosti chystá několik nových představení. Ve Strakonicích k tomuto jubileu připravili výstavu, která připomene nejslavnější českou loutku i jejího tvůrce Josefa Skupu, který byl strakonickým rodákem. Ve strakonickém Muzeum středního Pootaví přivítá Hurvínek návštěvníky jako loutka, maňásek nebo na ně promluví ze starých cédéček, gramofonových desek i z obrazů a fotografií a připraveno je i promítání.

„Bude to jako pokojíček, bude to milé prostředí, kde si děti budou moci zahrát s Hurvínkem nezlob se. Budou si moct něco nakreslit, složit, budou se moci vyfotit. Aktivit je tam spousta a můžou tam strávit dost času, protože my nemáme prohlídky časově omezené,“ říká kurátorka muzea Marie Kotlíková.

Hurvínek slaví stovku. Stopu nechal i v Chebu, kde pro něj chystají výstavu

Divadlo Spejbla a Hurvínka založil jako první profesionální loutkové divadlo Josef Skupa v Plzni roku 1930 V Praze divadlo působí od roku 1945 – původně v Římské ulici na Vinohradech a od roku 1995 pak v Dejvicích. Po zakladateli Josefovi Skupovi divadlo zásadním způsobem formovali Miloš Kirschner, Helena Štáchová, Martin Klásek a další umělecké osobnosti. V současné době je ředitelkou divadla Denisa Kirschnerová.

Hlavními postavami všech inscenací jsou Spejbl (1920) a Hurvínek (1926) – otec a syn – každý z nich zastupující jednu generaci a její pohled na svět. Jejich už tradičním protihráčem je jim podobný ženský pár, Hurvínkova nerozlučná kamarádka Mánička (1930) a její pedagogicky zaměřená „bábinka“, paní Kateřina Hovorková (1971). Tuto základní čtveřici protagonistů doplňuje Spejblův a Hurvínkův pes Žeryk (1930) a podle potřeby autorů i další postavy.

Spejbl a Hurvínek spolu se svými přáteli do dnešního dne navštívili 33 zemí čtyř kontinentů a promluvili čtyřiadvaceti jazyky.

Stoletý Hurvínek se po rekonstrukci vrací domů. Na nové scéně vítá nejmenší diváky

18. února 2026

