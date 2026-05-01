Jsem důchodce, vržou mi klouby! hlásí stoletý Hurvínek. K výročí dostal kabaret

„Hurvínkova cesta byla mnohdy veselá, mnohdy smutná. Spejbl s Hurvínkem se dotkli i vážnějších rovin s ohledem na 2. sv. válku, různé dramatické situace, které provázely i naši historii. Prošel si vším, ale doprovázela ho celým jeho životem láska těch lidí, kteří ho obklopovali a láska je téma i představení, které dostává ke 100. narozeninám,“ říká ředitelka divadla Denisa Kirschnerová.
|
Kromě zbrusu nového příběhu vytvořeného pro účel oslav dá Kabaret vzpomenout i na známé scénky z dlouhé historie legendární dřevěné dvojice. Malí i velcí diváci tak během představení v sále uslyší i hlas jejich zcela prvního interpreta Josefa Skupy.
Od jeho začátků se podle Kirschnerové proměnily nejen technologie loutkového divadla, ale i samotné postavičky. Z původně iluzivního divadla vyšly loutky v 60. letech za pomoci svých vodičů před diváky, což mělo za následek například změnu jejich „fyzické stavby“, díky níž jsou dnes postavičky větší a zakulacenější. Největší proměnou v průběhu let však podle ředitelky divadla prošla postava Máničky.
„Hurvínkovi zůstala zvídavost. To je jeho hlavní atribut, díky kterému přivádí do zamotaných situací pana Spejbla. Charaktery zůstaly zachovány i způsob, jak reagují na situace. Samozřejmě se mění témata tak, jak se mění doba. Tak aby téma mohlo zaujmout jak dětské, tak dospělé publikum,“ říká Kirschnerová.
Sám Hurvínek pro redakci iDNES.cz hlasem vodiče Martina Trechy v krátkém rozhovoru uvedl, že je už sice důchodcem s bolavými klouby, když ho však jednou za tři roky namažou, cítí se stále na 10 let. Ke svým 100. narozeninám by si však přál mít alespoň chvíli volna.
|
Mezi gratulanty nechybí Hurvínkova dlouholetá kamarádka Mánička, paní Kateřina alias bábinka a samozřejmě dobromyslný, někdy až lehce zmatený Hurvínkům taťulda pan Spejbl.
Ten se v Kabaretu poměrně nečekaně promění v superhrdinu, který musí zachránit situaci i své nejbližší. Oslavu v rámci Kabaretu Hurvajz však obohatí ještě jedna postava, kterou dnešní diváci z Hurvínkových dobrodružství neznají.
„Po sto letech se vrací první jevištní Spejblův partner Kašpárek, který zkouší, jak silné je pouto mezi Spejblem a Hurvínkem,“ prozrazuje Kirschnerová.
|
Oficiální premiéru Kabaretu Hurvajz uvedou tvůrci 2. května, v den Hurvínkova kulatého jubilea. Více informací o představení najdete na webu divadla.