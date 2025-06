Libo kostým po Satoranském či Jiráskové? Divadlo na Vinohradech rozdává fundus

Jak potvrdila mluvčí scény Zuzana Paulusová, netradiční akce před divadelními dílnami v Korunní ulici souvisí s plánovanou rekonstrukcí slavné divadelní budovy na náměstí Míru. „Divadlo na Vinohradech disponuje rozsáhlými fundusy: sklady nábytku i kostýmů, a před plánovanou rekonstrukcí je třeba část těchto prostor uvolnit, aby v nich mohl být po dobu rekonstrukce divadelní budovy umístěn kancelářský i další nábytek, který se pak do opraveného divadla vrátí,“ vysvětlila.

Zájemci zde tak ve čtvrtek našli i nábytek různého typu a stylu. „Například stoly, skříně a skříňky včetně kuchyňského nábytku, lavice, židle, pohovku, ale třeba i skluzavku nebo kašírovaný trůn…,“ vyjmenovala Paulusová. „K dispozici budou také vybrané kostýmy.“ V jakých inscenacích či po boku kterých významných jmen si dané položky zahrály, však neupřesnila. „Některé z těchto kusů nábytku byly součástí scény významných a oblíbených vinohradských inscenací,“ sdělila stručně.

Na místě byly k mání i lustry, řečnický pultík, nejrůznější sousoší a hlavně hromady kostýmů včetně klobouků.

Ač se na facebookovém profilu, kde divadlo na akci začátkem týdne lákalo, psalo o prodeji, podle Paulusové byly všechny položky zdarma: „Smyslem tohoto bazaru je dát těmto předmětům další šanci a možnost využití, a také uplatnit ekologický přístup - je lepší, když kusy nábytku nebo kostýmů budou dál někomu sloužit a někoho potěší, než abychom je vyváželi na skládku.“

Divadlo na Vinohradech se tak už reálně chystá na vymodlenou rekonstrukci, kterou novorenesanční budova z roku 1907 nutně potřebuje. Po dobu oprav, jejichž přesný začátek dosud není znám, by měla velká pražská scéna sídlit v nedaleké budově Radiopaláce.

„Stále pracujeme s variantou, že v divadelní budově na náměstí Míru budeme hrát do konce kalendářního roku. O zahájení provozu v Radiopaláci budeme veřejnost i média včas informovat,“ dodala mluvčí. Před rozhodnutím přestěhovat se do Radiopaláce byly na stole i varianty přenesení části repertoáru do Kongresového centra, Pyramidy na Výstavišti či Hudebního divadla Karlín. Rekonstrukci zdejšího bývalého kina Květen na divadlo provede vlastník Radiopaláce, město mu pak bude platit nájem.

Důvodem dlouho plánované akce je špatný technický stav vinohradské divadelní budovy i jejího interiéru. Například jeviště z roku 1926, jehož autorem je František Křižík, se dosud nikdy nerekonstruovalo. Křižíkovo technické vybavení se má rozřezat, neboť jej nelze rozebrat a vynést. Zájem o některé jeho části, jako třeba elektromotor či šroubovice, projevilo Národní technické muzeum. Kromě jeviště je nutné opravit elektroinstalaci či sociální zařízení, ale také výzdobu včetně fresek a fasády.

Jak upozorňuje ČTK, v plánu je kromě rozsáhlé rekonstrukce a modernizace také nová scéna a zázemí, které budou v podzemí pod volným prostranstvím v Římské ulici. Na opravu bude chtít město získat peníze od státu či z evropských fondů.

Dlouholetý ředitel divadla Tomáš Töpfer před časem pro iDNES.cz přiznal, že rekonstrukci scény přijal jako svůj úkol. „Možná tu jsem dlouho, ale moje mise by měla končit právě až rekonstrukcí,“ uvedl ve velkém rozhovoru na podzim 2022. A v žertu tehdy dodal: „Mám objednanou takovou mosaznou cedulku na náhrobek: Zde leží Tomáš Töpfer, který se zasloužil o rekonstrukci Vinohradského divadla, která stále ještě probíhá.“