Inscenaci režíruje Jan Hrušínský, který má kromě hereckých rolí za sebou také několik režií, například Othella uváděného rovněž v Divadle Na Jezerce.
Příběh sleduje sedláka Jeppeho, jehož žena Nilla drží zkrátka tak důsledně, že mu občas připomíná svou autoritu i bičem. Jeppe je dobrosrdečný, ale nejraději utíká ke kořalce, což se mu nakonec vymstí. V hlubokém opojení ho najde baronova družina, která ho ze žertu odnese na zámek a začne se k němu chovat jako k pánovi. Jeppe uvěří, že zemřel a ocitl se v ráji. Když je však znovu opit a vrácen zpět na svou chalupu, probouzí se do kruté reality.
Inscenace slibuje řadu komických situací, nedorozumění a drsnějšího humoru, kterým je baronova hra s Jeppem prosycená.
Jeppeho ztvární Jan Řezníček, hospodského si zahraje Petr Čtvrtníček, roli Nilly převezme Kristýna Hrušínská a barona představí David Suchařípa.
Premiéra proběhne 21. listopadu v Divadle Na Jezerce. Základní vstupné činí 699 Kč, snížené 250 Kč. Představení potrvá přibližně 120 minut.