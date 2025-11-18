Opilec se probudí jako pán na zámku. Divadlo na Jezerce uvede komedii Jeppe z vršku

  10:35
Divadlo Na Jezerce uvede inscenaci Jeppe z vršku, jejíž kořeny sahají do první poloviny 18. století. V pražském uvedení se představí Jan Řezníček, Petr Čtvrtníček, David Suchařípa, Kristýna Hrušínská a další.

Inscenaci režíruje Jan Hrušínský, který má kromě hereckých rolí za sebou také několik režií, například Othella uváděného rovněž v Divadle Na Jezerce.

Příběh sleduje sedláka Jeppeho, jehož žena Nilla drží zkrátka tak důsledně, že mu občas připomíná svou autoritu i bičem. Jeppe je dobrosrdečný, ale nejraději utíká ke kořalce, což se mu nakonec vymstí. V hlubokém opojení ho najde baronova družina, která ho ze žertu odnese na zámek a začne se k němu chovat jako k pánovi. Jeppe uvěří, že zemřel a ocitl se v ráji. Když je však znovu opit a vrácen zpět na svou chalupu, probouzí se do kruté reality.

Inscenace slibuje řadu komických situací, nedorozumění a drsnějšího humoru, kterým je baronova hra s Jeppem prosycená.

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Jeppeho ztvární Jan Řezníček, hospodského si zahraje Petr Čtvrtníček, roli Nilly převezme Kristýna Hrušínská a barona představí David Suchařípa.

Premiéra proběhne 21. listopadu v Divadle Na Jezerce. Základní vstupné činí 699 Kč, snížené 250 Kč. Představení potrvá přibližně 120 minut.

Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

Jakub Prachař v novém seriálu na Oneplay

Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...

Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku

Meryl Streepová ve fimu Ďábel nosí Pradu 2

Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...

Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace

Tom Felton coby Draco Malfoy

Britský herec Tom Felton se po letech vrátil do role Draca Malfoye, kterou proslavil ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Poprvé si ji znovu zahrál v divadelní inscenaci Rowlingové hry Harry Potter a...

Zemřel scenárista Simpsonových a držitel prestižní ceny Emmy, bylo mu 61 let

Hrdinové seriálu Simpsonovi

Ve věku 61 let zemřel renomovaný americký scenárista a producent Dan McGrath, který se proslavil svým působením u ikonického animovaného seriálu Simpsonovi. Za svou práci získal v roce 1997 cenu...

Marta Kubišová pokřtila své nové album, symbolicky v Melantrichu

Zpěvačka Marta Kubišová při příležitosti křtu vinylové desky zachycující...

V pondělí pokřtila zpěvačka Marta Kubišová v pražské budově Melantrich album se záznamem svého posledního veřejného vystoupení z letošního září v pražské Lucerně. Poslední studiové album s názvem...

18. listopadu 2025  10:01

KOMENTÁŘ: Proč Hollywood sdílí s papežem marnou modlitbu za kina

Premium
Ze setkání filmařů s papežem: Cate Blanchettová a Lev XIV.

Nic světského mi není cizí, dal najevo papež Lev XIV., když ve Vatikánu přijal na sto šedesát zástupců filmového průmyslu. Při setkání si posteskl na úbytek tradičních kin a jejich klesající tržby,...

18. listopadu 2025

J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů

Koncert kapely J.A.R.v pražské Lucerně před ohlášenou pauzou na neurčito (17....

Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...

18. listopadu 2025  9:52

Roman Staněk a Filip Salač odhalí v prosinci zákulisí motosportu ve své talk-show

Motoristická talk-show Romana Staňka a Filipa Salače je jedinečný...

STANĚK & SALAČ SHOW je jedinečný motoristicko-společenský večer s exkluzivními hosty ve Fóru Karlín. Hlavním programem večera bude talk-show s pilotem Formule 2 Romanem Staňkem a jezdcem Moto 2...

18. listopadu 2025  9:40

Píšu o krutých událostech, aby se už neopakovaly, říká spisovatelka Prášková

Premium
Sama jako malá se čtením dost bojovala, dnes učí číst a psát žáky na základní...

Sama jako malá se čtením dost bojovala, dnes učí číst a psát žáky na základní škole. Věnuje se hudbě, vede školní sbor. A kromě toho je také velmi pilnou spisovatelkou, nedávno jí vyšla už desátá...

17. listopadu 2025

GLOSA: Sametový Mahler s grandiózním sborem. Filharmonie slavila svobodu

Členové České filharmonie a finský dirigent Sakari Oramo

Tradičnímu Koncertu pro svobodu a demokracii, který pořádá Česká filharmonie jako připomínku událostí let 1939 a 1989, měl letos dodat hvězdný prach proslulý dirigent Zubin Mehta. Zdravotní stav mu...

17. listopadu 2025  15:30

RECENZE: Až oči přecházejí. Frankenstein je úžasné vizuální dílo. Naštěstí nejen to

80 % Premium
Záběr z filmu Frankenstein

Působivé, technicky i vizuálně vypilované obrazy nabízí nejnovější zpracování příběhu o Frankensteinovi. Režisér Guillermo del Toro si splnil dávný sen a po svém zpracoval svou srdeční záležitost....

17. listopadu 2025

Lidstvo zůstává v ohrožení. Natáčení druhé řady seriálu Duna: Proroctví už začalo

Ze seriálu Duna: Proroctví

Seriál Duna: Proroctví z produkce HBO Original dostane druhou řadu. Natáčení odstartovalo v těchto dnech, přičemž série bude vznikat v Maďarsku, Jordánsku a Španělsku. Herecká sestava první řady se...

17. listopadu 2025  9:30

Poslední vystoupení J.A.R. po odchodu Klempíře? Kapela zahraje na výročí v Lucerně

Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.

Skupina J.A.R. dnes vystoupí na koncertu v pražské Lucerně, který se tradičně koná při příležitosti výročí jejich prvního koncertu 17. listopadu 1989 na smíchovské diskotéce U Holubů. Kapela po tomto...

17. listopadu 2025  7:31

16. listopadu 2025  22:44

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

OBRAZEM: Marilyn Manson podruhé v Česku. Po Brně představil poslední desku Praze

Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské...

Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské Sportovní hale Fortuna. Během hodinu a půl dlouhého koncertu nabídl fanouškům hlavně písně z loni vydané desky, kterou...

16. listopadu 2025  18:10

Zemřel scenárista Simpsonových a držitel prestižní ceny Emmy, bylo mu 61 let

Hrdinové seriálu Simpsonovi

Ve věku 61 let zemřel renomovaný americký scenárista a producent Dan McGrath, který se proslavil svým působením u ikonického animovaného seriálu Simpsonovi. Za svou práci získal v roce 1997 cenu...

16. listopadu 2025  17:36

