Alkohol, drogy, zbraně i policie. Do Divadla Mír míří Hřebejk se Slezáčkem

„Neplánovaná narozeninová oslava úspěšného lékaře Pavla na jedné beskydské chatě se za účasti jeho dcery, jejího nového přítele a bodrých venkovských sousedů nečekaně zvrtne. To vše za asistence alkoholu, měkkých drog, zbraní, názorových střetů a nakonec i místních policistů.“ Tak Divadlo Mír charakterizuje novinku v režii Jana Hřebejka.

Satirický příběh o „náhodném setkání zcela odlišných lidí na terase jedné chaty“ prý odhaluje skutečné problémy, názory, smutky, ale i radosti, které všichni známe a dennodenně prožíváme. Autorem zbrusu nové hry je Bořek Slezáček, který zde ztvární i hlavní roli. „Ten scénář jsem začal psát během covidu v roce 2020 a měl jsem ho hotový asi za měsíc a půl,“ popisuje herec.

„Pak jsem ho dal přečíst Honzovi Hřebejkovi, přemýšleli jsme o jeho natočení, ale jeho nakonec napadlo, že by to mohla být divadelní hra. Zašel jsem na jaře 2023 do Míru a od letošního října tady Narozeniny hrajeme,“ dodal rodilý Ostravan. Připomněl, že prostor nynějšího Divadla Mír znal už z dětských let ještě jako kino Mír, kam často chodil.

„My se s Bořkem už nějakou dobu známe, ale musím říct, že mě překvapil hloubkou té hry. A upozorňuju, že její přijetí strašně záleží na tom, jestli právě tohle chce divák sledovat,“ naznačil pak tajemně Jan Hřebejk. „Myslím si ale, že jsou lidé, kteří pokus o vytvoření nějakého svědectví o téhle době a postojích ocení. Mě to šíleně bavilo od prvního čtení a pár dní před premiérou mě to ještě pořád baví,“ dodal režisér.

Vedle Slezáčka se v říjnové novince Divadla Mír představí Vladimír Polák, Lada Bělašková, Marie Anna Kupcová, Michal Sedláček, Bořivoj Čermák a Izabela Vydrová. Po sobotní premiéře zde Narozeniny kontinuálně hrají od 16. do 19. října.