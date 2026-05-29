Jubilejní ročník festivalu Mighty Sounds. Dorazí Vosto5 i naháč z reality show

Festival se uskuteční poslední víkend v červnu v Táboře a vedle divadla vystoupí především žánrové hudební hvězdy jako The Exploited, Asian Dub Fundation, Skindred nebo Pennywise.
„Na výročním Mighty zažijeme hned několik mimořádných comebacků,“ slibuje stagemanager a dramaturg divadelního programu Alexandr Guha, a dodává: „Kromě Vosto5ky to bude po osmi letech Automat na filmy v podání souboru Buchty a loutky, nebo znovuobnovená parta Arte della Tlampač, která léta jezdívala na náš festival a bavila diváky sérií šílených skečů ve stylu South Parku nebo Monty Pythonů. Jsem moc rád, že se dali zase dohromady a že se vrací zrovna tam, kde jejich bizarní nápady opět padnou na úrodnou půdu táborského letiště.“
Trojlístek bavičů Nikola Džokič, Tomáš Plhoň a Lukáš Sochor přijedou s podcastem Udírna, který zde nahrají naživo s publikem.
Festival Mighty Sounds 2026: Letošní 20. ročník už zná termín, program i cenu vstupenek
Nablýskané vystoupení plné sexy kostýmů a flitrů nabídne queer kabaret Fluffy Paws, kde se mimo jiné ukáže i jeden z účastníků populární dating show Naked Attraction.
Značný ohlas v minulém roce zaznamenaly improvizátorky ze souboru God Save the Drama Queen, které letos konečně dorazí v plné sestavě, tedy včetně hudebnice Tanity.
Black Coffee Stage
Výběr z divadelního programu Mighty Sounds 2026
Pátek 26. června
Sobota 27. června
Neděle 28. června
Úspěšnou premiéru si loni odbylo i sdružení Joke Division, takže chybět nebudou ani letos. To vede Láďa Karda, známý též jako Martin Kocián z inscenace o Luneticích v NoDu, který vystoupí i v rámci Underground Comedy spolu s Terezou Bonaventurovou a Honzou Studničkou.
Kromě alkosoutěže Mixuj! budou moci diváci průběžně interagovat a soutěžit i s moderátorem Jirkou Hvězdoněm. Po několika letech se vrátí i kolektivně konzumovaný nápoj - krabicové víno Rucio, dochované díky jednomu z fanoušků v posledních dvou neotevřených exemplářích z festivalu roku 2018.
Chybět nebudou výzvy v slam poetry v čele s Anatolem Svahilcem nebo každoroční poradna Dr. Zádrhela. Divadelní line-up vyvrcholí talk-show Kupé, jež ze své domovské scény divadla Vzlet přivezou Petar a Ondar z populárních Vosto5, kteří poprvé vystupovali na sedmém ročníku festivalu.
V jejich pomyslném expresu zábavných dotazů přislíbil účast mimo jiné písničkář Jirka Drtil, který na sebe letos upozornil v reality show Survivor. A kromě rozhovoru vystoupí i se svými písněmi. Black Coffee Stage se totiž každý večer mění v akustické pódium, v pozdějších hodinách line-up slibuje unplugged koncert Tima Vantola, kapely Sisus Ralsis nebo The Baboon Show, kteří se letos ukáží i v plné síle na hlavní stagi.