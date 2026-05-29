Jubilejní ročník festivalu Mighty Sounds. Dorazí Vosto5 i naháč z reality show

  15:15
Festival zaměřený na punk, ska a tvrdší rockovou hudbu, Mighty Sounds, slaví 20. výročí a toto jubileum se promítne i do divadelního programu na Black Coffee Stage. Vrátí se headlineři z předešlých ročníků jako Vosto5 nebo Buchty a loutky, kteří doplní osvědčené matadory jako jsou stand-up baviči z Underground Comedy nebo ostřílený improvizátor Láďa Karda.
Arte della Tlampač
Udírna
Joke Division - Láďa a Karda a Lukáš Rumlena
Underground Comedy na Mighty Sounds
Festival se uskuteční poslední víkend v červnu v Táboře a vedle divadla vystoupí především žánrové hudební hvězdy jako The Exploited, Asian Dub Fundation, Skindred nebo Pennywise.

„Na výročním Mighty zažijeme hned několik mimořádných comebacků,“ slibuje stagemanager a dramaturg divadelního programu Alexandr Guha, a dodává: „Kromě Vosto5ky to bude po osmi letech Automat na filmy v podání souboru Buchty a loutky, nebo znovuobnovená parta Arte della Tlampač, která léta jezdívala na náš festival a bavila diváky sérií šílených skečů ve stylu South Parku nebo Monty Pythonů. Jsem moc rád, že se dali zase dohromady a že se vrací zrovna tam, kde jejich bizarní nápady opět padnou na úrodnou půdu táborského letiště.“

Trojlístek bavičů Nikola Džokič, Tomáš Plhoň a Lukáš Sochor přijedou s podcastem Udírna, který zde nahrají naživo s publikem.

Festival Mighty Sounds 2026: Letošní 20. ročník už zná termín, program i cenu vstupenek

Nablýskané vystoupení plné sexy kostýmů a flitrů nabídne queer kabaret Fluffy Paws, kde se mimo jiné ukáže i jeden z účastníků populární dating show Naked Attraction.

Značný ohlas v minulém roce zaznamenaly improvizátorky ze souboru God Save the Drama Queen, které letos konečně dorazí v plné sestavě, tedy včetně hudebnice Tanity.

Black Coffee Stage

Výběr z divadelního programu Mighty Sounds 2026

Pátek 26. června
PODCAST UDÍRNA
FLUFFY PAWS SHOW
UNDERGROUND COMEDY

Sobota 27. června
ARTE DELLA TLAMPAČ
BUCHTY A LOUTKY
JIRKA HVĚZDOŇ

Neděle 28. června
TELEVIZE ESTRÁDA
GOD SAVE THE DRAMA QUEEN
VOSTO5 NA MIGHTY

Úspěšnou premiéru si loni odbylo i sdružení Joke Division, takže chybět nebudou ani letos. To vede Láďa Karda, známý též jako Martin Kocián z inscenace o Luneticích v NoDu, který vystoupí i v rámci Underground Comedy spolu s Terezou Bonaventurovou a Honzou Studničkou.

Kromě alkosoutěže Mixuj! budou moci diváci průběžně interagovat a soutěžit i s moderátorem Jirkou Hvězdoněm. Po několika letech se vrátí i kolektivně konzumovaný nápoj - krabicové víno Rucio, dochované díky jednomu z fanoušků v posledních dvou neotevřených exemplářích z festivalu roku 2018.

Chybět nebudou výzvy v slam poetry v čele s Anatolem Svahilcem nebo každoroční poradna Dr. Zádrhela. Divadelní line-up vyvrcholí talk-show Kupé, jež ze své domovské scény divadla Vzlet přivezou Petar a Ondar z populárních Vosto5, kteří poprvé vystupovali na sedmém ročníku festivalu.

Z představení Stand’artní kabaret souboru VOSTO5

V jejich pomyslném expresu zábavných dotazů přislíbil účast mimo jiné písničkář Jirka Drtil, který na sebe letos upozornil v reality show Survivor. A kromě rozhovoru vystoupí i se svými písněmi. Black Coffee Stage se totiž každý večer mění v akustické pódium, v pozdějších hodinách line-up slibuje unplugged koncert Tima Vantola, kapely Sisus Ralsis nebo The Baboon Show, kteří se letos ukáží i v plné síle na hlavní stagi.

Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře

Hrdinové šestidílného rodinného dramatu Jitřní záře

Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.

Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Jan Hraběta (vlevo) a Miloň Čepelka v Praze na snímku z roku 2007 při zkoušce...

Zemřel herec Jan Hraběta, dlouholetému členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro...

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany", kteří již odešli do Českého nebe

Herci divadla Járy Cimrmana (zleva) Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Jaroslav...

Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil...

Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek Jana Svěráka, který je na snímku společně...

V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...

Čas se krátí. McCartney točil novou desku se snahou něco zanechat, chválí recenze

Premium
Členové legendární skupiny Beatles Paul McCartney a Ringo Starr na koncertě v...

Paul McCartney, jedna z nejzásadnějších postav historie populární hudby, vydal sólové album The Boys of Dungeon Lane. Hostuje mu na něm Ringo Starr, bývalý parťák z The Beatles, a ústředním tématem...

29. května 2026

Nenechávám se unášet fantaskními představami, hlásí Kouklová k nové etapě

Nikol Kouklová v novince Prádelna v Brooklynu

Novou pracovní etapu právě naplno spouští herečka Nikol Kouklová, někdejší manželka Karla Heřmánka mladšího. V pátek má v pražském divadle Metro premiéru novinka Prádelna v Brooklynu, kterou režijně...

29. května 2026  11:55

Po šesti letech v klášteře mě mniši vyhodili, přiznává Paddy z Kelly Family

Michael Patrick Kelly (leden 2026)

Michael Patrick Kelly známý jako Paddy z Kelly Family v rozhovoru pro Óčko STAR promluvil o období, kdy byl kariérně na vrcholu a přitom přemýšlel o sebevraždě. Pomohla mu psychoterapie a následný...

29. května 2026  10:48

RECENZE: Nezvyklý horor Backrooms znepokojuje pohledem do vlastního nitra

80 %
Chiwetel Eijofor ve filmu Backrooms

Na počátku filmového hororu Backrooms byl stejnojmenný internetem živený virální fenomén, který prostřednictvím tzv. found footage záběrů, tedy zrežírovaných, ale záměrně vypadajících jako náhodně...

29. května 2026  8:15

KVÍZ: Vyhrajte týden na plachetnici. Otestujte se v kvízu filmu Pět švestek od Jana Svěráka

Soutěž
Soutěž k filmu Pět švestek

Režisér Jan Svěrák přišel s novým filmem Pět švestek, který vstoupil do kin 28. května 2026. Hravá i dojemná komedie vypráví o pěti přátelích, kteří se rozhodnou vzít život ještě jednou do vlastních...

vydáno 29. května 2026

Kočka ze Záběhlic. Zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, bylo jí 91 let

Píseň o kočce ze Záběhlic utkvěla v paměti širokému publiku ve spojení se...

Ve věku 91 let zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, rodným příjmením Soudková. Proslula nezaměnitelným hlubokým hlasem, kterým do filmu Smrt černého krále nazpívala píseň Kočka ze Záběhlic.

28. května 2026  16:40,  aktualizováno  16:57

...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany", kteří již odešli do Českého nebe

Herci divadla Járy Cimrmana (zleva) Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Jaroslav...

Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil...

28. května 2026  15:30

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

28. května 2026

Honza Hraběta sám sebe tituloval „zadní herec", vzpomíná Zdeněk Svěrák

Premium
Jan Hraběta

Na zesnulého Jana Hrabětu, milovníky Divadla Járy Cimrmana ctěného mimo jiné za role Bedřicha v Aktu, hostinského v Hospodě Na Mýtince nebo vrchní světnicové Králové, vzpomíná Zdeněk Svěrák jako na...

28. května 2026  13:14

Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Jan Hraběta (vlevo) a Miloň Čepelka v Praze na snímku z roku 2007 při zkoušce...

Zemřel herec Jan Hraběta, dlouholetému členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro...

28. května 2026  11:11,  aktualizováno  13:10

Nejistota slovenské Pohody. Festival někomu politicky překáží, zní z Trenčína

Scissor Sisters na festivalu Pohoda

Přední slovenský multižánrový festival Pohoda nemá jistotu, že bude moci v příštích letech pokračovat na letišti v Trenčíně. Ministr obrany Robert Kaliňák to zdůvodnil rozšiřováním aktivit místních...

28. května 2026  10:14

