Stromy umírají vstoje. Simona Stašová se představí v roli, na kterou čekala léta

Stašová ztvární postavu osmdesátileté babičky, ženy, která neztratila radost ze života, víru, ani schopnost vidět svět lepší, a která už 20 let s láskou čeká na návrat svého vnuka. Jedenasedmdesátiletá Stašová podle svých slov na tuto roli čekala dlouhá léta, než do ní dozraje.
„Možná bych měla ještě chvilku počkat, ale zase bych neměla tu sílu. Říká se, že bychom měli ztratit iluze, abychom neztratili ideály. Tahle hra ukazuje, že i iluze může někdy zachránit život,“ uvedla.
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Její manžel v podání Otakara Brouska mladšího je trochu snílek, trochu kouzelník a trochu dobrodruh s dobrým srdcem. Pro svou ženu vytvoří laskavou iluzi, která není klamem, ale jemným uměním dělat život snesitelnější, veselejší a hezčí.
„Hraju člověka, který má nějakou morálku, ale na druhou stranu je mu líto manželky, že trpí, a tak se snaží pro ni vymyslet nějakou iluzi, kterou by ta babička mohla přijmout. A vlastně se jí ke konci jejího života snaží usnadnit odcházení. Jinak je to ale nerudný dědek,“ sdělil ke své roli.
Součástí scény, za jejíž podobou stojí Martin Černý, je i obraz skutečné babičky Stašové, který namaloval bratr jejího otce. „Když jsme tvořili scénu, tak jsem si řekla, že by obraz mohl být její součástí. Výtvarník souhlasil s tím, že se tam ohromně hodí. Udělali jsme to tak, že ve hře je na obraze moje maminka. Jsem ráda, že tady ještě je kus mé rodiny,“ podotkla Stašová.
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Hra plná humoru dojímá, ale zároveň nutí k přemýšlení, kde se udělaly chyby a jak se dají napravit. „Láska neotáčí světem. Láska je to, kvůli čemu stojí za to se na tom kolotoči aspoň jednou svézt,“ říká v jejím závěru hlavní hrdinka.
Lyrickou komedii Stromy umírají vstoje uvedla na konci 90. let Mahenova činohra Národního divadla v Brně. Hlavní hrdinku ztvárnila Vlasta Fialová a v roce 1998 z ní vznikl televizní záznam, přičemž 11. leden 1998 byl posledním natáčecím dnem pro Fialovou i celý filmový štáb. O pouhé dva dny později Fialová zemřela.