Teď se musím vrátit domů, hlásí Lucie Bílá a otevírá své divadlo

Herci Petr Nárožný a Veronika Freimanová budou mít ve středeční premiéře nazvané Hodinový údržbář čest jako první vyzkoušet prkna nové scény. „Ráda bych vytvořila zázemí lidem, které mám ráda a kterých si vážím,“ předesílá její ředitelka Lucie Bílá.



Proč jste se rozhodla novou scénu zaštítit svým jménem?

Jsem běžec na dlouhou trať, který má plán dopředu promyšlený, ale tentokrát jsem musela reagovat rychle. Ať rekonstrukce, či změna jména divadla byly dílem komplikované doby. Naučila jsem se z chyby dělat záměr, pokud můžu to těžké období tak nazvat. Divadlo Ta Fantastika se už víc než deset let věnovalo jen turistům a vizuálním představením. To, že se kultura zastavila, divadla zavřela a turisté se hned nevrátí, jsem považovala za příležitost scénu zrekonstruovat a vrátit českému diváku. Jméno jen znamená, že opět začínáme, jsem tu a těším se na vás.

Divadlo jste oficiálně otevřeli už před rokem, hrát začne až nyní. K čemu jste rok navíc využili?

V pauze bylo třeba přidat, je to jak v zimě, zastavíš se a zmrzneš. Další čas a nové zákazy mi dovolily s rekonstrukcí pokračovat, což by při chodu divadla nešlo. Díky tomu máme kromě jeviště, techniky a zákulisí hotové i sklady, zkušebnu, zvukovou kabinu, ale také archiv a kanceláře. K premiéře muzikálu Láska je láska jsem si slíbila i oponu. Tu tam zatím z nostalgie nechávám, přece jen jsem v tomto divadle už sedmadvacet let a vzpomínky mám ráda.

Nebojíte se, že otevřít si divadlo v těchto časech je přílišný risk?

Vůbec o svých krocích nepochybuji a svým nadšením jsem, zdá se, nakazila i své okolí. Naše divadlo je kouzelné, útulné, ale přesto není malé a dají se v něm hrát velké věci.

Na jaké žánry se diváci můžou těšit?

Začínáme dvěma premiérami činohry, besedami a mými koncerty, vánočními i svátečními, a po Novém roce se zpět chystá muzikál Láska je láska. Je to milá laskavá komedie, přesně taková, jakou lidé teď potřebují.



Jaké další známé tváře u vás diváci výhledově uvidí?

Kromě úžasné Simony Stašové, pro kterou chystám velkou premiéru v příštím roce a která je pro mne jednou z nejdůležitějších, u nás budou hostovat Miroslav Donutil, Václav Vydra, Dana Morávková a další velké osobnosti…

Divadlo Ta Fantastika se po rekonstrukci změnilo v Divadlo Lucie Bílé.

Součástí repertoáru se stanou i vaše koncerty. Budete přednostně vystupovat pouze tady?

Divadlo Lucie Bílé je pro mne zásadní, hrála jsem v několika muzikálech a ty poslední už i produkovala. Je to můj domov, místo, které mi dává svobodu, o níž jsem už mluvila. To divadlo je moje a v tom je vše řečeno. V Hudebním divadle Karlín se ke mně vždy chovali jako ke královně a já v něm jistě dohraji Sestru v akci i Addams Family. Jednou tam ráda znovu zavítám a něco velkého s vedením scény vytvořím, ale teď nastala chvíle, kdy se musím vrátit domů.

A v jaké fázi je příprava nové verze muzikálu Láska je láska?

Už máme oslovené herce, celý realizační tým a teď pracujeme s režisérem Antonínem Procházkou na scénáři. Za posledních pár let se v mém repertoáru našlo několik skvělých písniček, které by stálo za to vyměnit za některé jiné z muzikálu. Chyběly by tam mně a věřím, že i návštěvníkům. Těším se, až uslyším z hlediště smích, a těším se, až přijde čas, kdy bude Divadlo Lucie Bílé hrát devětkrát do týdne. Tedy stejně jako kdysi naše Ta Fantastika.