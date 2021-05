Dosud bavili na homeofficu, nyní chystá Divadlo Letí štvanický audiowalk

Divadlo Letí chystá zmíněný audiowalk s názvem Divoká Štvanice na přelom května a června. Tvůrci slibují detektivní příběh, který zájemce provede po celém pražském ostrově. „Jmenuji se Kristián a ve vašem pátrání vám budu k ruce, detektive. To je jedna z úvodních vět, které vám zazní do uší z úst Martina Fingera. A je to pravda. V této hře se totiž stanete detektivem, který musí odkrýt tajemství zmizení jednoho z rezidentů Štvanice,“ láká na distanční novinku divadlo.

Scéna, která se soustředí na uvádění původní tvorby, dále chystá už regulérní představení Pubkvíz o budoucnosti světa. Dle vlastní předlohy jej zrežíruje zdejší šéfka Martina Schlegelová, která se k napsání textu nechala inspirovat knihou Faktomluva. Inscenace vzniká v koprodukci s Divadelním světem Brno a představí se v něm Nataša Bednářová, Marcela Holubcová, Milada Vyhnálková, Dan Kranich a Richard Fiala. Právě na zmíněném brněnském festivalu by měla mít 25. května premiéru.



Pro své diváky však už během podzimu herci okolo Divadla Letí natočili sérii vtipných videí. Pod názvem Homeoffice Letí je lze volně najít na Facebooku i YouTube kanále scény. V čtrnácti zhruba pětiminutových dílech zde najdete volnou tvorbu od hereckých etud po hudební vystoupení.

Herci Michal Bednář a Nataša Bednářová nabídnou pohled do své domácnosti parafrází slavné scény z Maryši, Pavol Smolárik předvádí vlastní hudební tvorbu na téma koronavirus, Milada Vyhnálková natočila kurz jógy a třeba Lucia Čižinská ukáže, jak jednoduché může být vaření. Herec Michal Kern pak kolegům radí, jak hrát s rouškou a směřovat veškeré vyjadřované emoce do očí.

Svým vánočním songem přispělo i duo P/\ST: