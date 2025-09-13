Maminy řeší děti, Taťkové manželky? Háma a Pazderková lákají na původní muzikál

Autor: ,
  11:31
Divadlo Lucie Bílé po úspěchu muzikálu americké autorky Sue Fabischové Maminy chystá 18. září premiéru komedie Taťkové od českých autorů. Hudbu pro muzikál zpracoval Ondřej Brousek, texty písní pocházejí od Ondřeje Gregora Brzobohatého. Režisérem a autorem libreta bude Antonín Procházka, který na stejné scéně režíroval i tituly Láska je láska nebo Srdeční záležitost.

Novinkou v historii této pražské scény bude pětičlenná kapela přímo na jevišti, která doprovodí například scény nazvané Jako z filmu Woodyho Allena, Chlap s koulemi a Má máma. „Živá kapela na jevišti je od soukromého divadla odvážný krok. Je totiž podstatný rozdíl mezi živou a nahranou muzikou,“ řekl režisér Procházka.

V inscenaci Taťkové starý mládenec Felix stojí na prahu nové životní kapitoly. Než však definitivně vkročí do manželství, dorazí na jeho rozlučku se svobodou kamarádi z otužileckého spolku. V jedné místnosti se tak střetnou osudy sarkastického scenáristy Oskara, otce na plný úvazek Dana, bytového architekta Lea a jeřábnice Ády.

Muzikál Taťkové režiséra Antonína Procházky s hudbou Ondřeje Brouska a Ondřeje G. Brzobohatého v Divadle Lucie Bílé
Muzikál Taťkové režiséra Antonína Procházky s hudbou Ondřeje Brouska a Ondřeje G. Brzobohatého v Divadle Lucie Bílé
Muzikál Taťkové režiséra Antonína Procházky s hudbou Ondřeje Brouska a Ondřeje G. Brzobohatého v Divadle Lucie Bílé
Muzikál Taťkové režiséra Antonína Procházky s hudbou Ondřeje Brouska a Ondřeje G. Brzobohatého v Divadle Lucie Bílé
13 fotografií

„V muzikálu Maminy ženy řeší hlavně svoje problémy s partnery a dětmi. Taťkové to mají jinak, oni řeší problémy se svými ženami. Rozdíl je také v tom, že Ťaťkové jsou původní muzikál, všichni tři autoři hudby, textů i libreta jsou Češi. V pohledu na svět se ale američtí a čeští autoři neliší,“ uvedl režisér Procházka.

Muzikál Taťkové režiséra Antonína Procházky s hudbou Ondřeje Brouska a Ondřeje G. Brzobohatého v Divadle Lucie Bílé

„Taťkové nejsou portrétem konkrétního člověka, ale směsí různých povah. Čerpal jsem z vlastních zkušeností i fantazie a dbal na to, aby každá postava měla charakter a svůj příběh,“ dodal.

V hlavních rolích muzikálu Taťkové se objeví Václav Kopta v alternaci s Alešem Hámou, Denny Ratajský, Iva Pazderková, Martin Sobotka, Peter Pecha či Kateřina Pechová. Premiérově se na prknech Divadla Lucie Bílé představí Zbyněk Fric a Přemysl Pálek.

Muzikál je v Česku oblíbený od 90. let. V Praze například od 12. listopadu loňského roku v Hudebním divadle Karlín s úspěchem uvádějí Beetlejuice, který podle stejnojmenného filmu napsali americký scenárista Michael McDowell a Larry Wilson.

Sám doma i James Bond. Slavný houslista Filip Jančík přiváží show filmové hudby

V Kongresovém centru v Praze loni nabídli původní inscenaci Fantom opery, v níž se představili herci z londýnského Divadla Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Theatre). Obnovená premiéra muzikálu Mýdlový princ s hity Václava Neckáře se v novém obsazení uskutečnila v Divadle Broadway. Divadlo Lucie Bílé premiérou inscenace Cena za něžnost letos 19. března oslavilo 70. narozeniny herečky Simony Stašové.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

Maminy řeší děti, Taťkové manželky? Háma a Pazderková lákají na původní muzikál

Divadlo Lucie Bílé po úspěchu muzikálu americké autorky Sue Fabischové Maminy chystá 18. září premiéru komedie Taťkové od českých autorů. Hudbu pro muzikál zpracoval Ondřej Brousek, texty písní...

13. září 2025  11:31

TELEVIZIONÁŘ: Stárnoucí Michael Douglas učí mladé, jak hrát. A srší vtipem

Dva Zlaté glóby, za nejlepší komediální televizní seriál a pro Michaela Douglase coby nejlepšího herce ve stejné kategorii, má vedle jiných trofejí na kontě Kominského metoda, jejíž premiéru nasazuje...

13. září 2025  8:31

Krize se vlekla roky, popisuje Petr Fiala zásadní změnu v kapele Mňága a Žďorp

Premium

Kapela Mňága a Žďorp vydala nové album Hoříš? Hořím!, na němž poprvé v historii tohoto tělesa nehraje kytarista Martin Knor. Jeho nahrazení nováčkem Jakubem Červinkou bylo podle slov frontmana Petra...

12. září 2025

RECENZE: Vše při starém. Na albu Play je Ed Sheeran takový, jakého jej fanoušci chtějí

Premium

Albem – (čteno jako „Subtract“) z roku 2023 ukončil zpěvák Ed Sheeran řadu desek nazvaných podle matematických symbolů a novinkou Play startuje sérii novou, inspirovanou tlačítky na přehrávačích....

12. září 2025

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

12. září 2025  15:53

Sám doma i James Bond. Slavný houslista Filip Jančík přiváží show filmové hudby

Vystupoval s Avril Lavigne i Karlem Gottem, cestoval po světě a loni vyprodal několik českých koncertů. Jeden z nejzásadnějších současných slovenských houslistů Filip Jančík se vrací do Česka, aby...

12. září 2025  12:38

Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově

Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy...

12. září 2025  11:38

RECENZE: Uctivé loučení. Ukončí opravdu ságu Panství Downton: Velké finále?

55 % Premium

Scenárista Julian Fellowes, který seriál Panství Downton stvořil před patnácti lety, se o premiérovém filmu Panství Downton: Velké finále vyjádřil šalamounsky. Sám prý sice cítí, že je to definitivně...

12. září 2025

Nezúčastníme se příští Eurovize, pokud tam bude i Izrael, vyhrožuje Irsko

Irsko se nezúčastní 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize v roce 2026, pokud Evropská vysílací unie (EBU) povolí účast Izraele. Na svém webu o tom ve čtvrtek informoval irský veřejnoprávní...

12. září 2025  7:50

Boj za svůj klan. Držitelem ceny Knižního klubu se stal Filip Roháč s Královnou racků

Laureátem 30. ročníku Literární ceny Knižního klubu se stal Filip Roháč s knihou Královna racků o střetu pouličních gangů a o touze milovat v brutálním světě. Jeho rukopis se prosadil v konkurenci 78...

11. září 2025  18:15

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Turisté hledají šifry i poklady. Kde už funguje Brownův efekt a co čeká Prahu

Harvardský profesor Robert Langdon právě vyšetřuje v Praze a očekává se, že nová kniha Dana Browna strhne vlnu „brownovského turismu“. Jak se jeho předchozí dobrodružství a pátrání odrazila na...

11. září 2025  16:09

GLOSA: Když hudba nabíjí. Od Rusalky až ke Queen a orchestr jako sopka

Dvořákova Praha do letošního programu nově zařadila řadu Bez kravaty, která má klasiku nazírat s humorem a nadsázkou. Zatím se uskutečnil první z těchto koncertů, ale byl trefou do černého.

11. září 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.